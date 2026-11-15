Обидві в штанних костюмах: принцеса Кейт і королева Летиція з'явилися на заходах у дуже схожих образах

Принцеса Кейт та королева Летиція / © Getty Images

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Королева Летиція разом із чоловіком королем Філіпом VI відвідали робочу зустріч Делегатської комісії Фонду принцеси Жирони у палаці Сарсуелла у Мадриді.

Король Філіп VI та королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Летиція одягла сірий штанний костюм від Carolina Herrera, одного зі своїх улюблених дизайнерів, а під нього одягла бордовий светр з високим коміром, який створює контраст із вбранням, та чорними лоферами на підборах. Її Величність розпустила волосся і зробила денний макіяж з акцентом на очі, а також доповнила лук золотими сережками.

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Король Філіп VI та королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

А принцеса Уельська відвідала цього тижня громадську лікарню "Чейз" (The Chase Community Hospital) у Бордоні.

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Для цього візиту принцеса Кейт обрала теж сірий штанний костюм з бордовими смужками від Bella Freud, що складається з приталеного жакета і штанів до тону. Під жакет вона одягнена трикотажну водолазку насиченого винного відтінку і підібрала бордові замшеві туфлі-човники на підборах, а також взяла сумку Smythson Day Cross-Body.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

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