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Обидві в штанних костюмах: принцеса Кейт і королева Летиція з'явилися на заходах у дуже схожих образах
Принцеса Уельська та королева Летиція продемонстрували на публічних заходах дуже схожі образи.
Королева Летиція разом із чоловіком королем Філіпом VI відвідали робочу зустріч Делегатської комісії Фонду принцеси Жирони у палаці Сарсуелла у Мадриді.
Летиція одягла сірий штанний костюм від Carolina Herrera, одного зі своїх улюблених дизайнерів, а під нього одягла бордовий светр з високим коміром, який створює контраст із вбранням, та чорними лоферами на підборах. Її Величність розпустила волосся і зробила денний макіяж з акцентом на очі, а також доповнила лук золотими сережками.
А принцеса Уельська відвідала цього тижня громадську лікарню "Чейз" (The Chase Community Hospital) у Бордоні.
Для цього візиту принцеса Кейт обрала теж сірий штанний костюм з бордовими смужками від Bella Freud, що складається з приталеного жакета і штанів до тону. Під жакет вона одягнена трикотажну водолазку насиченого винного відтінку і підібрала бордові замшеві туфлі-човники на підборах, а також взяла сумку Smythson Day Cross-Body.