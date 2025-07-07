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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Обидві в сукнях та на підборах: Шарлотта Казірагі і її мама принцеса Кароліна відвідали церемонію

Принцеса Кароліна разом зі своєю дочкою Шарлоттою Казірагі відвідала публічний захід у Монако.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Кароліна та Шарлотта Казірагі

Принцеса Кароліна і Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Вони були на церемонії вручення нагород Longines Global Champions Tour Monaco 2025.

Принцеса Кароліна Монакська з’явилася на заході у максісукні з принтом у вигляді бантів, V-подібним декольте та поєднувала вбрання з червоними босоніжками на підборах. Вона доповнила образ кількома золотими браслетами та годинником, підвіскою з кулоном на шиї та сережками-висячками з камінням.

Принцеса Кароліна і Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Принцеса Кароліна і Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Її дочка Шарлотта Казірагі була у світлій сукні з рюшами та довгими рукавами та чорним поясом на талії, яку носила з чорними лакованими туфлями на підборах, зібрала волосся у високий пучок і зробила легкий денний макіяж.

Шарлотта — досвідчена наїзниця, якось вона з’явилася на подіумі на показі Chanel верхи на коні. Онучка принцеси Монако Грейс Келлі є амбасадоркою Дому Chanel, і саме їй надали можливість відкривати шоу Паризького тижня моди в січні 2022 року.

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