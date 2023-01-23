Оце поворот: 93-річний астронавт Базз Олдрін, який висаджувався на Місяць, одружився

Колишній американський астронавт Базз Олдрін, який став другою людиною, що ступила на Місяць, одружився.

Весілля астронавта відбулося у його 93-й день народження, а обраницею зірки стала його давня кохана – 63-річна Анка Фаур.

Від 2019 року жінка працює в компанії Buzz Aldrin Ventures LLC, що належить Олдріну, і нарізі обіймає посаду віцепрезидентки компанії, також вона має ступінь докторки філософії в галузі хімічної інженерії. Церемонія одруження пари відбулася в Лос-Анджелесі, а ось про весілля було повідомлено через Twitter.

On my 93rd birthday & day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I мав змогу нібито. — Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) January 21, 2023

"У свій 93-й день народження і в день, коли мене також назвуть "Живою легендою авіації", я радий оголосити, що моє давнє кохання – докторка Анка Фаур – і я пов'язали себе узами шлюбу. Ми з'єдналися у священному шлюбі на невеликій приватній церемонії в Лос-Анджелесі і радіємо не менше, ніж підлітки, що тікають від батьків", – написав колишній астронавт.

Базз Олдрін здійснив три виходи у відкритий космос як пілот місії Джеміні-12 1966 року, а також як пілот місячного модуля в місії Аполлон-11 1969 року. Він та командир місії Ніл Армстронг стали першими людьми, які були на поверхні Місяця.

Базз Олдрін / Фото: Associated Press

Кар'єру в НАСА він завершив 1971 року, після чого очолив Школу льотчиків-випробувачів ВПС США на базі Едвардс. 1972 року пішов у відставку.

Базз Олдрін / Фото: Associated Press

Базз Олдрін / Фото: Associated Press

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