Оце поворот: данський принц Крістіан закрутив роман із принцесою неіснуючого престолу

Поки що жодних офіційних заяв сімей щодо цих стосунків немає, через що з'являються чутки навіть про заручини юних спадкоємців.

Протягом останніх десятиліть представники європейських королівських домів одружилися та виходили заміж в основному за "простолюдинів". Наприклад, принц Вільям зустрів Кейт Міддлтон в університеті, а принца Гаррі з Меган Маркл познайомили друзі. Ніхто з них не належав до знаті і не мав титулів, мабуть, тому найвище аристократичне товариство Європи трохи здивувалося, коли в ЗМІ з'явилася інформація, що спадкоємець данського престолу - 17-річний принц Крістіан - зустрічається з 18-річною сицилійською принцесою Марією К'ярою де Бурбон, герцогинею Капрі.

Принц Крістіан / Фото: Getty Images

Крістіан - старша дитина кронпринця Фредеріка і кронпринцеси Мері, а також онук королеви Маргрете II.

18-річна Марія К'яра де Бурбон – дочка Карло Бурбон-Сицилійського та Камілли Крочані – дочки італійського промислового мільярдера.

Кронпринц Фредерік, принц Крістіан та кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Батько дівчини - голова молодшої гілки іспанської королівської родини Бурбон-Сицилійського дому, яка походить від династії Капетингів та правила південною Італією та Сицилією у 18 та 19 століттях. Тому К'яра носить титул Її Королівська Високість і називає себе принцесою.

К'яра любить гламурне та багате життя, на відміну від багатьох інших представників знаті веде соцмережі, де хизується дорогими речами, відвідує гламурні заходи, позує фотографам та дає інтерв'ю пресі.

К'яра та Кароліна де Бурбон / Фото: Getty Images

Разом із сестрою К'яра насолоджуються життям у розкоші, проводячи час між Італією, Монако, Парижем та Сен-Тропе, гріючись на сонці та максимально використовуючи багатство своєї родини.

Згідно з джерелами Daily Mail, Крістіан вже познайомив кохану з бабусею-королевою і вони всі разом "пили чай".

"Це неофіційний знак схвалення К'яри, тому що Маргрете не п'є чай із будь-ким", - сказало джерело з королівського палацу. "К'яра була в захваті від королеви - вона мріяла зустріти цю культову правительку і кілька місяців тренувалася робити реверанси", - додав інсайдер, зазначивши, що К'яра дуже нервувала.

К'яра де Бурбон / Фото: Getty Images

К'яра де Бурбон / Фото: Getty Images

К'яра, Кароліна та їхня мама Камілла / Фото: Getty Images

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