Оце поворот: королева Камілла з'явилася з сумкою Dior, яка присвячена принцесі Діані

Навіть тим, хто не особливо цікавиться британською королівською родиною, відома історія леді Діани Спенсер - невзаємної любові та трагічної смерті. Однак також не менш популярна і частина біографії принцеси, яка охоплює її стосунки з Каміллою Паркер-Боулз - жінкою, у яку був закоханий Чарльз.

Однак вплив Діани був незаперечно більший, ніж вплив Камілли, адже навіть через багато років про леді Ді продовжують говорити, захоплюватися та обговорювати її стиль. Каміллу ж не раз помічали у копіюванні колишньої дружини свого чоловіка, адже вона часто носить чокери, як Діана, раніше з'являлася з брошкою принцеси Уельської, а також якось одягла сукню від модельєра Брюса Олдфілда, який раніше одягав Діану.

На Вімблдонський чемпіонат Камілла ж прийшла з аксесуаром, який завжди безперечно асоціювався лише з леді Ді - сумкою Lady Dior.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Сумка потрапила вперше до Діани як подарунок. У вересні 1995 року на відкритті ретроспективи Поля Сезанна у Великому палаці в Парижі перша леді Франції подарувала їй сумку Dior, офіційний запуск якої ще не відбувся і яка тоді мала назву Chouchou.

Під час офіційного візиту до Аргентини у листопаді того ж року принцеса з'явилася із цією сумкою на трапі літака у Буенос-Айресі. Той момент був увічнений у культовій фотографії, що одразу ж розлетілася по всьому світу.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Ця сумка швидко перетворилася на один із улюблених аксесуарів леді Діани, який супроводжував її під час багатьох появ на публіці. Вона навіть замовила темно-синю версію під колір своїх очей. У результаті аксесуар став асоціюватися з леді Діаною, і зрештою бренд назвав сумку на її честь - леді Діор.

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