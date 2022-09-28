Оце поворот: Меган і Гаррі найняли охоронця, якого засудили за домашнє насильство

Меган і Гаррі знову потрапили у неприємну ситуацію. Це сталося за кілька днів до того, як світ дізнався про смерть бабусі принца – королеви Єлизавети II.

6 вересня, того самого дня, коли Її Величність королева востаннє з'явилася на публіці, Меган і Гаррі були до Манчестера. Увечері вони взяли участь у саміті One Young World Summit, підтримуючи організацію, радницею якої Меган є від 2014 року.

Меган і Гаррі в Манчестері / Фото: Associated Press

Папараці сфотографували, коли Сасекські приїхали на захід. І як повідомляє видання Daily Mail, пару супроводжував колишній офіцер поліції, засуджений за спробу задушити свою дружину.

51-річний Пере Даобрі був зазнімкований за кермом Range Rover герцога та герцогині Сассекських, коли вони виїжджали з котеджу Фрогмор на шляху до лондонської станції Юстон.

Меган і Гаррі зі своєю охороною у Манчестері / Фото: Getty Images

Чоловіка було засуджено Магістратським судом Колчестера у вересні 2016 року за напад на свою дружину Сару Джей, колишнього сержанта поліції Ессекса після того, як вона заявила, що більше не кохає його.

Впізнавши охоронця, королівські спостерігачі обурилися, як Гаррі та Меган могли найняти на роботу таку людину. Видання посилається на заяву Меган, яку вона зробила під час туру пари Південною Африкою 2019 року. Тоді під час одного з виступів герцогиня сказала, що чоловіки та хлопчики мають відповідати за свої дії.

Меган та Гаррі з охоронцем / Фото: Getty Images

"Якщо врахувати, наскільки відверта Меган у жіночих питаннях, просто дивно, що вона найняла охоронця з таким досвідом".

"Його дружина Сара пережила з ним справді час, що її дуже травмував і я впевнений, що якби Меган і Гаррі знали всю історію, їм було б зовсім некомфортно, якби він був їхнім охоронцем".

"Це був такий шок, коли я побачив фотографію і відразу впізнав Пера — він досить високий і характерний, і у нього на обличчі значні шрами, тож він цілком впізнаваний".

"Пер Жахливо поводився з Сарою, і їй довелося двічі вилазити через вікно, щоб врятуватися від нього. Я дійсно не думаю, що Гаррі і Меган хотіли б, щоб хтось на кшталт нього охороняв їх".

Так пишуть шанувальники про рішення пари найняти таку охорону. Питання, чи знали Сассекські цю історію, залишається загадкою.

Колишня дружина охоронця давала інтерв'ю після пережитого досвіду, в якому сказала:

"Я страждала від рук цього божевільного два роки. Я спустошена, що він не за ґратами. Він заслуговує там бути. Для будь-якої людини це жахливо, а для поліцейського те, що він зробив, обурливо. Він мало не вбив мене. Все, що він одержав, це ляпас по зап'ястях, що це дає іншим чоловікам? Коли я зустріла його, я була сильною, впевненою в собі, здібною жінкою. Я ніколи не могла уявити себе жертвою домашнього насильства. Я була налякана, ізольована, і мені ні до кого було звернутися", - заявила жінка.

2015 року пара посварилася у спальні, чоловік розгнівався та накинувся на дружину з кулаками, почавши її душити. Коли зрозумів, що сталося, викликав екстрену службу та зізнався у скоєному.

А Меган і Гаррі, нагадаємо, проводять кампанію підвищення обізнаності про домашнє насильство через свій фонд Archewell.

Меган і Гаррі в Манчестері / Фото: Associated Press

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