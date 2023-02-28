Оце так конфуз: Меган Маркл з'явилася на власних заручинах у брудних туфлях

Меган Маркл і принц Гаррі оголосили про свої заручини 27 листопада 2017 року. Пам'ятаємо, що тоді голлівудська акторка постала перед камерами британських фотографів в ідеальному білому пальті, а ось туфлі для цього виходу підібрала не найвдаліші.

Якраз того року бабуся та дідусь принца Гаррі – королева Єлизавета та принц Філіп святкували 70-річну річницю від дня свого весілля. Тому Гаррі та Меган довелося трохи почекати, доки всі святкові заходи минуть, щоб поділитися своєю новиною з шанувальниками.

Заручини Меган і Гаррі / Фото: Associated Press

Того дня Гаррі і Меган вийшли до фотографів, що зібралися в садах Кенсінгтонського палацу, щоб зробити кілька фото із заручин, а також продемонструвати каблучку з діамантом. Меган була одягнена у темно-зелену сукню з колекції марки Parosh, вартість якої — 490 доларів, до неї підібрала біле пальто канадської марки Line та бежеві туфлі на шнурівці від Aquazurra за 700 доларів.

Дивно, але факт її туфлі були трохи брудними, напевно, тому що раніше Маркл вже з'являлася в них на публіці під час знімань фотосесії для журналу Vanity Fair. Чому Меган обрала саме їх до такого ошатного білого пальта досі залишається загадкою.

Туфлі Меган Маркл / Фото: Getty Images

Туфлі Меган Маркл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, одного разу під час королівського туру містами Австралії, Фіджі, Тонга та Нової Зеландії Меган вже перебуваючи у статусі герцогині Сассекської, спускалася з літака в червоній сукні, з якої її помічники забули зрізати бирку. Кумедний конфуз герцогині облетів усі ЗМІ.

Заручини Меган і Гаррі / Фото: Associated Press

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