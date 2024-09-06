Оце так новина: колишня дівчина принца Гаррі стала мамою вдруге та показала фото дитини

Колишня дівчина принца Гаррі — Челсі Деві — в несподіваній публікації в Instagram розповіла про те, що народила другу дитину.

Челсі не часто з'являється у соцмережах, але перервала свою перерву для того, щоб оголосити шанувальникам важливу новину – вона тепер мама сина та доньки. А також оголосила про свій новий бізнес-проєкт, названий на честь її дочки Глої.

"Минуло три роки і двоє дітей від моменту вашої останньої нової колекції, але ми дуже раді повернутися в гру. Представляю колекцію Chloe, названу на честь моєї малечі. Сподіваюся, вона вам сподобається так само, як і мені", — написала Челсі, рекламуючи ювелірні вироби бренду AYA.

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На фото Деві зазнімкована у білій футболці, джинсах та золотих прикрасах з колекції Chloe, а на другому знімку вона заскочена у джинсових шортах і теж у білій футболці і несе на руках свою дочку Глою.

"Моя маленька муза", — підписала вона світлину із прогулянки у своїх історіях в Instagram.

Нагадаємо, Челсі та принц Гаррі перебували у стосунках з перервами приблизно з 2004 до 2011 року. Вона одружена з директором готельної компанії Bijou Collection Семом Катмор-Скоттом, який на рік старший за Гаррі і навчався в Іттонському коледжі. 2022 року подружжя стало батьками сина.

Принц Гаррі та Челсі Деві (фото часів, коли пара зустрічалася) / Фото: Associated Press

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