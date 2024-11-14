Оце так новина: принцесі Інгрід Олександрі приписують роман із перспективним спортсменом

Норвезька королівська родина знову у центрі уваги, хоча цього разу це не має нічого спільного зі скандалом.

Декілька міжнародних ЗМІ повідомляють про те, що у спадкової принцеси Ігнрід Олександри роман з аргентинським гонщиком, який дебютував у Формулі-1 у вересні 2023 року – 21-річним Франко Колапінто.

Франка Колапінто / Фото: Associated Press

Першим чутки поширило видання Se og Hør, а потім матеріал із сайту зник, про це пише tribune.com.pk.

У повідомленні йдеться, що гонщик привернув увагу принцеси, яка є другою у черзі на норвезький престол. Хоча їх не бачили разом на публіці, джерела, близькі до королівської родини, як повідомляється, підтвердили Se&Hør, що вони перебувають у стосунках.

Принцеса Інгрід Олександра / Фото: Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра (дочка кронпринца Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт ), яка має стати першою королевою Норвегії після королеви Маргарет II, раніше розірвала дворічні стосунки з Магнусом Хаєном Хаугстадом.

Ні принцеса Інгрід Олександра, ні Франко Колапінто привселюдно не коментували ці стосунки. Історія продовжує привертати увагу як королівських спостерігачів, так і шанувальників Формули-1.

Франка Колапінто / Фото: Associated Press

Зазначимо, 20-річна спадкоємиця престолу залишила палац Скаугум та переїхала в окрему квартиру в одному із центальних районів Осло.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про скандал, в який потрапив старший син кронпринцеси Метте-Маріт — Маріус.

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