Оце так новина: шведська принцеса Софія чекає на четверту дитину

39-річна принцеса Софія та її чоловік принц Карл Філіп в очікуванні четвертої дитини. Про це пара повідомила у посту на офіційній сторінці шведської королівської родини в Instagram.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

"Принц Карл Філіп і принцеса Софія дуже раді повідомити, що принцеса чекає на четверту дитину. Принцеса Софія почувається добре, пологи очікуються в лютому 2025 року. Восени в офіційній програмі принцеси Софії змін не очікується", — зазначено в повідомленні.

Нещодавно принцеса Софія з чоловіком відвідували весілля норвезької принцеси Марти Луїзи. Софія була в пишній сукні, і її живота ніхто не помітив. Вони з Карлом Філіпом вже виховують трьох синів, середньому з них – Габріелю – 31 серпня виповнилося сім років.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп на весіллі принцеси Марти Луїзи та Дурка Верретта / Фото: Getty Images

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