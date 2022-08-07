Оце так поворот: благодійний фонд принца Чарльза отримав велику пожертву від російського олігарха, пов'язаного з Путіним

Благодійний фонд принца Чарльза отримав пожертву у розмірі 300 000 фунтів стерлінгів від російського олігарха, пов'язаного з президентом РФ Путіним. І сьогодні принц Чарльз, ймовірно, не дуже тішиться цій ситуації, що склалася, враховуючи ту підтримку, яку королівська родина надає Україні.

Як повідомляє Daily Mail, принц Уельський зустрічався з російським олігархом В'ячеслав Моше Кантором, пов'язаним із Володимиром Путіним, того ж року, коли його благодійна організація прийняла пожертву у розмірі 300 000 фунтів стерлінгів від бізнесмена. Фонд принца отримав гроші від благодійної організації Moshe Kantor 2020 року.

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

6 квітня 2022 року, після вторгнення Росії до України, Велика Британія ввела персональні санкції проти пана Кантора як проти найбільшого власника акцій компанії "Акрон", яка має стратегічну важливість для російської влади. А 8 квітня 2022 року санкції проти олігарха було запроваджено Європейським Союзом.

Викриття викликали нові побоювання щодо стосунків принца Чарльза з неоднозначними донорами після повідомлень про те, що він "був посередником" у пожертвуванні від родини Усами бен Ладена (цю інформацію спростував Кларенс-Хаус).

68-річний Кантор, статки якого оцінюються в 3,5 мільярда фунтів стерлінгів, зустрічався з Путіним мінімум сім разів. Президент Росії виступив із основною доповіддю на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту у січні 2020 року, організованому Кантором. Чарльз також виступив із промовою на цьому ж заході та був заскоченийза розмовою з олігархом.

В'ячеслав Кантор та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Того ж року Фонд принца Уельського отримав другу пожертву у розмірі 300 000 фунтів стерлінгів від благодійної організації пана Кантора.

Кларенс-Хаус заявив, що піклувальники PWCF взяли пожертву без участі принца. Але колишній міністр ліберал-демократів Норман Бейкер заявив:

"Фонд принца має довгу історію прийому грошей від сумнівних особистостей. Тепер виходить, що він додав до списку олігарха, пов'язаного з Володимиром Путіним. Або фонд принца не провів належної обачності або йому просто байдуже".

Комісія з благодійності заморозила рахунки благодійного фонду "Кантор" після того, як його засновника було внесено до британського списку санкцій. Пан Кантор є найбільшим акціонером компанії з виробництва добрив "Акрон", яка, за даними міністерства закордонних справ, має "життєво важливе стратегічне значення для російського уряду".

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Фонд принца Чарльза заявив, що рішення прийняти пожертвування Кантора було "засновано на інформації, доступній на той час, а не на інформації, яка стала відома згодом".

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