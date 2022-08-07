Оце так поворот: благодійний фонд принца Чарльза отримав велику пожертву від російського олігарха, пов'язаного з Путіним

Благодійний фонд принца Чарльза отримав пожертву у розмірі 300 000 фунтів стерлінгів від російського олігарха, пов'язаного з президентом РФ Путіним. І сьогодні принц Чарльз, ймовірно, не дуже тішиться цій ситуації, що склалася, враховуючи ту підтримку, яку королівська родина надає Україні.
Як повідомляє Daily Mail, принц Уельський зустрічався з російським олігархом В'ячеслав Моше Кантором, пов'язаним із Володимиром Путіним, того ж року, коли його благодійна організація прийняла пожертву у розмірі 300 000 фунтів стерлінгів від бізнесмена. Фонд принца отримав гроші від благодійної організації Moshe Kantor 2020 року.
6 квітня 2022 року, після вторгнення Росії до України, Велика Британія ввела персональні санкції проти пана Кантора як проти найбільшого власника акцій компанії "Акрон", яка має стратегічну важливість для російської влади. А 8 квітня 2022 року санкції проти олігарха було запроваджено Європейським Союзом.
Викриття викликали нові побоювання щодо стосунків принца Чарльза з неоднозначними донорами після повідомлень про те, що він "був посередником" у пожертвуванні від родини Усами бен Ладена (цю інформацію спростував Кларенс-Хаус).
68-річний Кантор, статки якого оцінюються в 3,5 мільярда фунтів стерлінгів, зустрічався з Путіним мінімум сім разів. Президент Росії виступив із основною доповіддю на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту у січні 2020 року, організованому Кантором. Чарльз також виступив із промовою на цьому ж заході та був заскоченийза розмовою з олігархом.
Того ж року Фонд принца Уельського отримав другу пожертву у розмірі 300 000 фунтів стерлінгів від благодійної організації пана Кантора.
Кларенс-Хаус заявив, що піклувальники PWCF взяли пожертву без участі принца. Але колишній міністр ліберал-демократів Норман Бейкер заявив:
"Фонд принца має довгу історію прийому грошей від сумнівних особистостей. Тепер виходить, що він додав до списку олігарха, пов'язаного з Володимиром Путіним. Або фонд принца не провів належної обачності або йому просто байдуже".
Комісія з благодійності заморозила рахунки благодійного фонду "Кантор" після того, як його засновника було внесено до британського списку санкцій. Пан Кантор є найбільшим акціонером компанії з виробництва добрив "Акрон", яка, за даними міністерства закордонних справ, має "життєво важливе стратегічне значення для російського уряду".
Фонд принца Чарльза заявив, що рішення прийняти пожертвування Кантора було "засновано на інформації, доступній на той час, а не на інформації, яка стала відома згодом".
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