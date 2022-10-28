Оце так поворот: Камілла "приклала руку" до розставання Кейт та Вільяма

Відомий факт, що у принца Вільяма та принцеси Кейт був довгий період у стосунках, коли вони зустрічалися та придивлялися одне до одного. Це тривало майже десять років, перш ніж їхні заручини відбулися.

Напевно, ви знаєте, що історія кохання Кейт і Вільяма не була безхмарною. Вони починали з дружби, яка переросла у кохання, але також під час своїх десятирічних стосунків розходилися 2007 року.

Кейт Міддлтон і принц Вільям у день своїх заручин 2010 року / Фото: Associated Press

Про їхній гучний розрив того року говорили багато. Це сталося в той час, коли принц був у складі кавалерійського полку в Дорсеті, а Кейт жила в Лондоні, а це означало, що молода пара часто проводила час нарізно. І Вільям, і Кейт публічно визнали свій розрив, причому Вільям наполягав на тому, що тоді вони "намагалися знайти свій власний шлях", і що дали одне одному "трохи простору" і на думку принца це спрацювало.

Проте, як пише express, автор книги "Вільям і Кейт: Королівська історія кохання" Крістофер Андерсон, розповів The Daily Beast, що королева Камілла могла бути рушійною силою розриву пари.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

"Я був у Лондоні, коли стався розрив Вільяма і Кейт. Я був приголомшений, зовсім приголомшений, всі думали, що це тільки питання часу, коли Вільям запропонує Кейт вийти за нього заміж. А потім люди почали говорити мені, що за цим стоїть Камілла. Вона аристократка, вона завжди оберталася в королівських колах, вона завжди вважала себе спадкоємицею Аліси Кеппел, своєї прабабусі, коханки Едуарда VII. І вона дуже пишалася цим зв'язком, хвалилася ним і в дитинстві, і в дорослому віці. Вона не дивилася на Кейт як на людину, гідну приєднатися до королівської родини. Кейт — перша жінка з робітничого класу, прийнята до королівської родини. Вона походить від шахтарів, а її мати була стюардесою", - каже автор.

Саме тому, що Камілла ніколи не відчувала, що Кейт Міддлтон як особистість і сім'я Міддлтон зокрема будуть гідні увійти до королівської сім'ї, вона сказала про це Чарльзу.

Король Чарльз II та королева Камілла / Фото: Getty Images

"Мені говорили під час розриву, та й пізніше, що Камілла фактично шепнула Чарльзу на вухо, що дійсно настав час змусити Вільяма ухвалити рішення так чи інакше. Відтоді було публічно підтверджено, що Чарльз запропонував Вільяму або взяти на себе зобов'язання перед Кейт, або фактично відпустити її", – стверджує автор.

Але, як ми вже знаємо, розставання Кейт та Вільяма тривало недовго: пара возз'єдналася лише через десять тижнів після того, як принц вирішив, що не може без неї жити. Ця історія мала чудовий фінал у вигляді розкішного весілля, яке пара зіграла 29 квітня 2011 року у Вестмінстерському абатстві.

Весілля Кейт та Вільяма / Фото: Associated Press

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