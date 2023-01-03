Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Оце так поворот: королева Камілла з'явилася на публіці в образі, як у Меган Маркл

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1182
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Оце так поворот: королева Камілла з'явилася на публіці в образі, як у Меган Маркл

Королева Камілла та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Королева Камілла у перший свій вихід у світ у новому 2023 році захопила гарним аутфітом. Такою Її королівську Величність ми ще не бачили.

Камілла з королем Чарльзом III 1 січня відвідала святкову службу у церкві святої Марії Магдалини у Сандрінгемі. На службу королева-консорт прибула у довгому темному пальті з поясом на талії від Max Mara, фасон, як нам здається, дуже вдалий для її фігури. До нього королева підібрала високі чоботи, капелюшок-таблетку від Philip Treacy, а в руках тримала улюблену сумку від DeMellier London і букет тюльпанів.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

У схожому образі ми бачили Меган, герцогиню Сассекську, коли вона 2018 року разом із чоловіком Гаррі приїжджала до Кардіффського замку.

На Меган тоді теж було шерстяне пальто, але від Stella McCartney, його вартість близько 1860 доларів. Поєднала пальто вона з такою самою сумкою, як і Камілла від DeMellier London, вузькими чорними штанями та оксамитовими чоботями на підборах. На шиї Маркл замотала чорний об'ємний шарф.

Меган Маркл / © Getty Images
Меган Маркл / Фото: Getty Images

Не знаємо, чи стилісти Камілли надихалися образом герцогині Сассекської (скоріше навряд чи), але цей її перший вихід у новому році нам дуже сподобався.

Меган Маркл та принц Гаррі / © Getty Images
Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1182
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація