Оце так поворот: королева Камілла з'явилася на публіці в образі, як у Меган Маркл

Королева Камілла у перший свій вихід у світ у новому 2023 році захопила гарним аутфітом. Такою Її королівську Величність ми ще не бачили.

Камілла з королем Чарльзом III 1 січня відвідала святкову службу у церкві святої Марії Магдалини у Сандрінгемі. На службу королева-консорт прибула у довгому темному пальті з поясом на талії від Max Mara, фасон, як нам здається, дуже вдалий для її фігури. До нього королева підібрала високі чоботи, капелюшок-таблетку від Philip Treacy, а в руках тримала улюблену сумку від DeMellier London і букет тюльпанів.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

У схожому образі ми бачили Меган, герцогиню Сассекську, коли вона 2018 року разом із чоловіком Гаррі приїжджала до Кардіффського замку.

На Меган тоді теж було шерстяне пальто, але від Stella McCartney, його вартість близько 1860 доларів. Поєднала пальто вона з такою самою сумкою, як і Камілла від DeMellier London, вузькими чорними штанями та оксамитовими чоботями на підборах. На шиї Маркл замотала чорний об'ємний шарф.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Не знаємо, чи стилісти Камілли надихалися образом герцогині Сассекської (скоріше навряд чи), але цей її перший вихід у новому році нам дуже сподобався.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

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