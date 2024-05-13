Оце так поворот: названа ще одна причина, через яку Чарльз не захотів побачитися з Гаррі

Король Чарльз не зустрівся з молодшим сином принцом Гаррі під час його нещодавнього візиту до Лондона. І навряд чи зустрінеться з ним у найближчому майбутньому.

Королівський експерт вважає, що така зустріч може порушити баланс у сім'ї, а саме засмутить королеву Каміллу та принца Вільяма.

Експерт Роберт Джобсон вважає, що якщо король "пробачить" свого молодшого сина, то це порушить баланс з іншими членами королівської родини, які стали об'єктом претензій і звинувачень з боку герцога Сассекського та його дружини Меган Маркл, пише express.co.uk.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Гаррі знав, що приїде сюди. Це була велика подія. У короля теж була велика подія. Король носить два капелюхи, і один з них – корона", – каже експерт.

Також він додав, що був трохи здивований тим, що батько і син не мали достатньо часу для зустрічі. "Востаннє Гаррі взяв на себе сміливість приїхати після новин про рак його батька, що було дуже зворушливо. Я думаю, що зараз король поступово відновлює своє здоров'я. Йому, ймовірно, не потрібні будь-які емоційні переживання та розмови зі своїм сином. І ще, що подумають Вільям і Камілла? Обоє були глибоко ображені і, відверто кажучи, обмовлені Гаррі".

Королева Камілла та принц Вільям / Фото: Associated Press

Словом, експерт переконаний, що Чарльз хотів би налагодити стосунки з сином, але поки що не може цього зробити повною мірою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що говорили фахівці з мови тіла про те, що відчував принц Гаррі під час візиту до Лондона.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

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