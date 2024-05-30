Оце так поворот: шлюб королеви Летиції та короля Філіпа VI на межі краху

В іспанській пресі не перший місяць ходять чутки про те, що у шлюбі королеви Летиції та короля Філіпа VI не все гаразд.

Все почалося з виходу кількох книжок іспанського 91-річного журналіста Хайме Пеньяф'єля, який повідомив усьому світові про невірність королеви Летиції її чоловікові королю Філіпу VI.

Відтоді деякі експерти вважають, що королівська пара може розлучитися, проте щоразу, коли вони з'являються на публіці разом, то мають щасливий вигляд і ніщо не віщує розставання.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Якби розлучення таки відбулося, то стало б величезним шоком для іспанської монархії, пише royalfamily.news. Це могло бути схожим на стосунки екскороля Хуан Карлоса I і королеви Софії (батьків Філіпа VI), які не стали розлучатися офіційно, але вже давно не живуть разом.

Відома журналістка Пілар Ейр вважає, що Летиція та Філіп можуть оголосити про розлучення навесні 2025 року, коли їхній молодшій дочці інфанті Софії виповниться 18 років.

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

"Я думаю, що цей шлюб уже розпався", — сказала вона. "Побачимо, чи залишаться вони разом, як Хуан Карлос та Софія, чи вирішать жити окремим життям, бо вони ще молоді, а на дворі 21 століття", — сказала вона.

Перші розмови про кризу у шлюбі пари з'явилися ще 2012 року. А тепер чутки про розлучення поширюються з новою силою.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що напередодні весілля пара підписала шлюбний договір. Девід Рокасолано, двоюрідний брат Летиції та адвокат, оприлюднив це. Але зараз, якщо вірити чуткам, його пункти вже не влаштовують амбітну королеву Летицію.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Associated Press

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