Оце так поворот: як принцеса Кейт відштовхнула принца Вільяма на Різдво

Ми згадували, що Меган Маркл вперше запросили святкувати Різдво з королівською сім'єю 2017 року після заручин із принцом Гаррі, хоча одружені вони ще не були. А ось Кейт ніколи не брала участі в різдвяній прогулянці королівської родини до заміжжя 2011 року.

Багато хто думав, що на Різдво до весілля з Вільямом Кетрін просто не звали. Однак тепер стало відомо, що Кейт Міддлтон запрошували, але тільки вона цього запрошення не прийняла, пише express.co.uk.

Кейт Міддлтон та принц Вільям / Фото: Associated Press

Тіна Браун, авторка біографії-бестселера The Palace Papers, раніше стверджувала, що Вільям запросив свою тодішню дівчину на різдвяну вечірку в Сандрінгемі ще 2006 року.

"Перед закінченням Королівської військової академії в Сандгерсті принц Вільям відправив своїй дівчині заповітне запрошення приєднатися до нього на щорічній різдвяній вечірці у будинку королеви в Сандрінгемі", — пише авторка у книжці. "Але Кейт зберігала свою рішучість не йти на такі важливі збори королівської родини, якщо вона не матиме каблучки на пальці", - додає вона.

Кейт Міддлтон / Фото: Associated Press

Замість святкування Різдва із королівською родиною 24-річна Кейт Міддлтон вирушила до Шотландії зі своїми батьками на канікули.

Британська королівська родина в Сандрінгемі 2022 року / Фото: Getty Images

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