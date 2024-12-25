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Оце так сюрприз: герцог Люксембурга Анрі зрікся престолу у своєму різдвяному зверненні

Оце так сюрприз: герцог Люксембурга Анрі зрікся престолу у своєму різдвяному зверненні

Герцог Люксембурзький Анрі / Фото: Associated Press

Герцог Люксембурга Анрі у своєму різдвяному зверненні до нації оголосив, що зрікається престолу на користь свого сина принца Гійома.

Його промова була опублікована в Instagram люксембурзької герцогської сім'ї.

"З великим хвилюванням великий герцог оголосив дату свого зречення на користь свого сина принца Гійома у вівторок увечері в межах традиційної різдвяної промови.

Цей ключовий момент для наших установ та всіх громадян Люксембургу заплановано на 3 жовтня 2025 року.

Подивіться останню різдвяну промову великого герцога", — йдеться у повідомленні під відео.

Нагадаємо, у червні 2024 року монарх Люксембурга заявив про намір зректися трону на користь свого старшого сина герцога Гійома. Після 24 років перебування на престолі великий герцог Люксембурга Анрі висловив бажання відійти від своїх обов'язків.

Принц Гійом та принцеса Стефані / © Getty Images
Принц Гійом та принцеса Стефані / Фото: Getty Images

А минулого року у своїй новорічній промові від трону зреклася данська королева Маргрете II.

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