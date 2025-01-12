Оце так сюрприз: колишня кохана принца Гаррі оголосила про другу вагітність

9 січня колишня дівчина принца Гаррі оголосила у своєму есе для журналу The Spectator, що вагітна. Дитина стане другою для 35-річної Крессіди та її чоловіка Гаррі Вентворта-Стенлі, за якого вона вийшла заміж 2020 року і від якого має сина Вілбура, якому два роки.

Крессіда Бонас та її чоловік Гаррі із сином / Фото: Instagram Крессіди Бонас

"Зараз я перебуваю у другому триместрі вагітності. Після того, як уперше я завагітніла за допомогою ЕКЗ, нам пощастило, що у нас був ще один ембріон, який ми зберегли в морозильнику", — написала Крессіда. "Неймовірно, що крихітний кластер заморожених клітин, що вже є життям, може вижити, заморожений у часі на роки. Наука, що стоїть за цим процесом, продовжує мене дивувати.

Ця друга вагітність дуже відрізняється від першої, почасти тому, що я боролася з ранковою нудотою. У мене ніколи такого не було, а тепер таке почуття, ніби я місяцями гойдаюся на човні", — написала Крессіда, цитує її журнал People.

Нагадаємо, після народження першої дитини Кресіда Бонас написала відверте есе, в якому розповіла, чому вдалася до процедури ЕКЗ.

Крессіда Бонас та її син Вілбур Джеймс / Фото: Instagram Крессіди Бонас

Крессіда та Гаррі одружилися в липні 2020 року в розпал пандемії коронавірусу, а познайомилися, коли навчалися в університеті Ліддс. Під час навчання вони трохи зустрічалися, але швидко розійшлися, Гаррі поїхав до Аргентини, а Кресіда якраз тоді закрутила роман із принцом Гаррі, з яким розійшлася 2014 року.

Крессида Бонас / Фото: Getty Images

Читайте також: