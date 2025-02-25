Оце так сюрприз: королева Камілла розповіла про поповнення в їхній із королем Чарльзом сім'ї

Королева Камілла, відвідуючи сьогодні Будинок мистецтв і знань Біні в Кентербері, поділилася несподіваною новиною з публікою.

Дружина короля Чарльза повідомила, що нещодавно взяла восьмитижневе цуценя з притулку.

Королева Камілла, як відомо, любить собак, і наприкінці минулого року помер її обожнюваний собака породи джек-рассел-тер'єр на прізвисько Бет.

Королева повідомила, що нещодавно усиновила восьмитижневе цуценя з притулку. Він маленький і має вигляд, як кріт, а звати нового собаку Молі, пише express.co.uk.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Дружина монарха є покровителькою центру порятунку собак Battersea Dogs & Cats Home. Поки не ясно, чи Молі взяли з цього центру порятунку тварин, Камілла про це не розповіла. Лише додала, що її собака дуже ласкава.

Чекаємо тепер на фотографії від королеви, адже раніше вона неодноразово ділилася в соцмережах знімками своїх собак. Вони навіть були вишиті на її коронаційній сукні.

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