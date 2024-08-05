Оце так сюрприз: королівські шанувальники похвалили макіяж Меган Маркл

Меган Маркл приїхала на інтерв'ю з Джейн Полі для програми CBS Sunday Morning у стильному бежевому аутфіті від Ralph Lauren, який доповнила прикрасами Сartier. Герцогиня Сассекська обрала цього разу знову відтінки бежевого, але вони дуже пасували до теми зустрічі. Обговорювали нову програму під назвою The Parents Network через фонд Сассекських Archewell Foundation для підтримки батьків, чиї діти постраждали від соціальних мереж.

Цього разу королівські шанувальники у соцмережах буквально вибухнули позитивними коментарями на адресу герцогині Сассекської. Хвалили її стиль, і особливо макіяж.

Меган Маркл

"Її макіяж має такий гарний вигляд на цих фотографіях. Здається, вона тяжіє до цих нейтральних кольорів. Мені насправді подобається цей колір".

"Люблю все вбрання, суперрозкішне і вишукане, а макіяж — просто досконалість".

"Їй так добре вдаються повсякденні образи. І який несподіваний колір. Дуже добре їй пасує. Наголошує на м'якості волосся і макіяжу".

"Погляньте на це сяйливе обличчя, цей нейтральний колір їй дуже пасує! Ідеальні аксесуари".

Такі коментарі з'явилися у соцмережах після виходу інтерв'ю, в якому герцогиня та її чоловік Гаррі говорили про важливі речі.

Меган Маркл

Багато хто вже й не згадає, що в минулих своїх інтерв'ю Меган говорила, що не могла носити яскраві відтінки, коли жила в Британії і віддавала перевагу бежевому, чорному або білому, як би скаржачись, що яскраві образи могли обирати старші члени сім'ї, але не вона. Хоча, як бачимо, від моменту її переїзду до США Меган мала дуже багато виходів у бежевих луках.

Вчора, у день її народження, ми згадували, яким був стиль Меган Маркл до зустрічі з принцом Гаррі.

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