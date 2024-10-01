Оце так сюрприз: принцеса Беатріс оголосила про другу вагітність

Принцеса Йоркська та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці оголосили сьогодні, що очікують на народження другої дитини в зворушливому посту в королівському акаунті в Instagram.

Подружжя, яке вже виховує трирічну дочку, поділилося цією радісною новиною з публікою.

"Її Королівська Високість Принцеса Беатріс і пан Едоардо Мапеллі-Моцці дуже раді повідомити, що вони чекають на другу дитину на початку нового року. Брата або сестру для Вольфі і Сієнни.

Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо та сином Крістофером / Фото: Associated Press

Його Величність Король був поінформований, і обидві сім'ї у захваті від цієї новини", — йдеться у повідомленні.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

На честь оголошення було опубліковано дві нові фотографії сім'ї: на одній з них Беа та Едо заскочені в обіймах одне одного, а на іншій Едоардо йде за руку з дочкою Сієнною та своїм сином Крістофером від попередніх стосунків, якого називають Вольфі. Дівчинка з червоним бантом у волоссі одягнена у яскраво-жовті гумові чоботи та цілісний синій водонепроникний комбінезон для захисту від калюж, прикрашений зображеннями хмар та птахів.

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Нагадаємо, раніше Беатріс говорила, що хотіла б ще дітей. У її молодшої сестри принцеси Євгенії двоє синів.

Принцеси Беатріс та Євгенія / Фото: Getty Images

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