Оце так сюрприз: принцеса Беатріс оголосила про другу вагітність

Принцеса Йоркська та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці оголосили сьогодні, що очікують на народження другої дитини в зворушливому посту в королівському акаунті в Instagram.
Подружжя, яке вже виховує трирічну дочку, поділилося цією радісною новиною з публікою.
"Її Королівська Високість Принцеса Беатріс і пан Едоардо Мапеллі-Моцці дуже раді повідомити, що вони чекають на другу дитину на початку нового року. Брата або сестру для Вольфі і Сієнни.
Його Величність Король був поінформований, і обидві сім'ї у захваті від цієї новини", — йдеться у повідомленні.
На честь оголошення було опубліковано дві нові фотографії сім'ї: на одній з них Беа та Едо заскочені в обіймах одне одного, а на іншій Едоардо йде за руку з дочкою Сієнною та своїм сином Крістофером від попередніх стосунків, якого називають Вольфі. Дівчинка з червоним бантом у волоссі одягнена у яскраво-жовті гумові чоботи та цілісний синій водонепроникний комбінезон для захисту від калюж, прикрашений зображеннями хмар та птахів.
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Нагадаємо, раніше Беатріс говорила, що хотіла б ще дітей. У її молодшої сестри принцеси Євгенії двоє синів.
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