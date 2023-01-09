Оце так сюрприз: Шарлотта Казіраги чекає на третю дитину

Членкиня монакської князівської родини – Шарлотта Казіраги – чекає на другу дитину від свого чоловіка Дмитра Рассама. Для Шарлотти це третя вагітність.

Про це пише видання Elle, але інформацію про вагітність Шарлотти підтвердив французький журнал Voici, хоча чутки вперше з'явилися ще у серпні 2022-го. Для дочки принцеси Кароліни це буде третя дитина, Шарлотта, нагадаємо, вже виховує двох синів.

Шарлотта Казірагі та Дмитро Рассам / Фото: Getty Images

2013 року у неї народився первісток Рафаель, від стосунків із коміком Гадом Ельмалехом, а 2019-го на світ з'явився другий син Бальтазар від її теперішнього чоловіка Дмитра Рассама.

Палац поки офіційно не підтверджує інформацію, та й навряд чи це станеться, адже Шарлотта не є найближчою претенденткою на трон. Французькі ЗМІ гадають, що Казіраги народивши двох хлопчиків тепер мріє про дівчинку.

Шарлотта Казірагі та Дмитро Рассам із сином / Фото: Associated Press

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