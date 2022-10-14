Оце так збіг: день коронації Чарльза – особлива дата не лише для Меган та Гаррі, а й для Камілли

Коронація короля Чарльза ІІІ відбудеться 6 травня 2023 року. І, виявилося, що це не лише важливий день для Чарльза та його сина Гаррі, а й для дружини короля Камілли.

Ми вже розповідали, що 6 травня святкує день народження син принца Гаррі та Меган – Арчі. З цього приводу є дискусія, а чи зможуть Сасекські відвідати визначну подію. Експертка навіть назвала, хто з королівської родини найбільше прагне приїзду Сассекських.

Але виявляється 6 травня важлива дата і для королеви Камілли. Цього дня її дочка Лора Лопес святкуэ річницю весілля.

Лора та бухгалтер Гаррі Лопес одружилися 6 травня 2006 року в церкві Святого Кіріака в Лакоку, Вілтшир У шлюбі у них народилося троє дітей – дочка та сини-близнюки.

Весілля дочки королеви Камілли — Лори Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Лора виходила заміж у родинній тіарі своєї матері Cubitt-Shand. Цю витончену діадему з діамантовою квіткою на своє перше весілля з Ендрю Паркером Боулзом одягала 25-річна Камілла.

Камілла на весіллі дочки / Фото: Getty Images

Каміла Шанд та Ендрю Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

До речі, про корону, яку має одягнути в день коронації королева Камілла зараз точиться багато розмов. Через діамант, поміщений по центру цієї корони, спалахнув уже цілий скандал. Але ми сподіваємося, ніщо не зіпсує свято королю та королеві і ми побачимо на голові Камілли корону, хай і з якимось іншим каменем.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Читайте також: