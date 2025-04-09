Королева Єлизавета II та принц Філіп / © Getty Images

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У такому вбранні королева Єлизавета II разом із чоловіком принцом Філіпом була присутня на весіллі свого онука Пітера Філіпса та Отем Келлі у каплиці Святого Георгія 17 травня 2008 року у Віндзорі. Пітер – син дочки королеви – принцеси Анни.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / © Getty Images

У Камілли, дружини короля Чарльза, у день їхнього весілля була сукня-пальто блідо-блакитного кольору із золотою вишивкою також від Робінсона Валентайна і вона була в незвичайному капелюсі, який теж створив Філіп Трейсі. Цей капелюх був виконаний у вигляді золотого вінка з колосками пшениці. Образ доповнювали також сережки-кліпси (оскільки у Камілли не проколоті вуха) у вигляді пелюсток.

А ось такий вигляд мала Камілла на своєму весіллі із принцом Чарльзом 9 квітня 2005 року. Сьогодні вони святкують двадцяту річницю того дня.

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Весілля Камілли та Чарльза, 2005 рік / © Associated Press

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