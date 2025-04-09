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Оце так збіг: у гардеробі Єлизавети II була сукня, схожа на весільне вбрання її невістки Камілли
Королева Єлизавета II любила носити яскраві образи. Але ми ніяк не очікували, що в її гардеробі було вбрання, схоже на весільну сукню королеви Камілли.
У такому вбранні королева Єлизавета II разом із чоловіком принцом Філіпом була присутня на весіллі свого онука Пітера Філіпса та Отем Келлі у каплиці Святого Георгія 17 травня 2008 року у Віндзорі. Пітер – син дочки королеви – принцеси Анни.
У Камілли, дружини короля Чарльза, у день їхнього весілля була сукня-пальто блідо-блакитного кольору із золотою вишивкою також від Робінсона Валентайна і вона була в незвичайному капелюсі, який теж створив Філіп Трейсі. Цей капелюх був виконаний у вигляді золотого вінка з колосками пшениці. Образ доповнювали також сережки-кліпси (оскільки у Камілли не проколоті вуха) у вигляді пелюсток.
А ось такий вигляд мала Камілла на своєму весіллі із принцом Чарльзом 9 квітня 2005 року. Сьогодні вони святкують двадцяту річницю того дня.
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