Оцей збіг: британські та люксембурзькі монархи мають схожі кольє з аквамаринами

В обох сім'ях прикраси з'явилися приблизно в один період, тому їх дизайн дуже схожий.

Ювелірні колекції королівських сімей дивують, оскільки зберігають просто неймовірні прикраси, зроблені з рідкісного та унікального каміння та металів. Однією з найрозкішніших колекцій, звичайно ж, однозначно можна назвати ту, яка належить британській королівській родині.

Протягом багатьох років представниці сім'ї з'являлися на публіці у дивовижних виробах. Деякі прикраси передавалися з покоління до покоління, але були й нові придбання та подарунки, як, наприклад, парюра з аквамаринами.

Набір прикрас в сім'ї від 1953 року був подарований королеві Єлизаветі II від президента і народу Бразилії на честь її коронації.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Парюра зроблена компанією Mappin & Webb із великих бразильських аквамаринів, діамантів та платини. Протягом багатьох років королева Єлизавети II носила ці прикраси на різні державні заходи.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Однак такий набір є не лише у британців. Також парюра з аквамаринами є частиною сімейної спадщини та люксембурзької герцогської сім'ї, але її походження невідоме. Згідно The Royal Watcher, набір входив до числа подарунків, поданих бельгійській принцесі Жозефіні Шарлотті, коли вона вийшла заміж за наслідного великого герцога Люксембурга 1953 року. Від того часу набір із аквамаринами носили різні представниці сім'ї.

Особливо в обох наборах – британському та люксембурзькому – схожі кольє та сережки. Аквамарини огранені практично однаково, прикрашені діамантами, платиною. Форми виробів також схожі, ймовірно, подібність є через те, що вони зроблені практично в один і той же час відповідно до тієї моди.

Принцеса Стефанія Люксембурзька / Фото: Getty Images

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