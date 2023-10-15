Очевидці розповіли, як поводилася принцеса Кейт під час розриву стосунків із принцом Вільямом

Це було напередодні 2007 року, саме тоді Кейт та Вільям серйозно посварилися, і це сталося через чотири роки після початку їхніх стосунків.

Цей розрив стосунків був несподіваним і для королівських шанувальників, і для Кейт. А відбувалося це напередодні Нового року, який принц Вільям відмовився проводити із сім'єю Міддлтонів.

Того дня Кетрін була в офісі, коли пролунав дзвінок на її мобільний телефон. Як згадують деякі її колишні колеги, Кетрін вийшла на вулицю щоб поговорити, пише express. Вона ходила автомобільною стоянкою і було видно, що їхня розмова не з приємних.

"Було ясно, що це був Вільям, і це безперечно була сварка. Дехто помітив це, тому що це досить незвичайний вчинок. Вона навмисно вийшла на вулицю, щоб відповісти на дзвінок, тому що не хотіла, щоб її підслухали. Кейт ходила взад і вперед і була засмучена, ніби сварилася. Але вона не плакала", — розповів хтось із колишніх колег принцеси.

Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

Коли вона повернулася до офісу, то нічого не сказала і зникла на решту дня. Дуже по-королівськи – ніколи не скаржся, нічого не пояснюй.

"У той час ми нічого про це не думали. Але, оглядаючись назад, можна сказати, що цей дзвінок безперечно був сваркою між дівчиною і хлопцем", — додає очевидець.

Раніше ми розповідали, як цей розрив прокоментувала сама Кейт та її на той момент наречений Вільям 2010 року, коли давали інтерв'ю на честь своїх заручин.

Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

Читайте також: