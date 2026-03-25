Очищалася димом: фотографи зазнімкували, як Урсула фон дер Ляєн брала участь у церемонії куріння аборигенів

Очільниця Єврокомісії з офіційним візитом приїхала до Австралії, де її познайомили з місцевими традиціями.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн із робочим візитом приїхала до Австралії. Там вона зустрілася з генерал-губернаторкою Австралії Самантою Мостін — вони сфотографувалися разом в Адміралтейському будинку в Сіднеї.

Урсула фон дер Ляєн і Саманта Мостін / © Associated Press

Урсула також взяла участь у традиційній церемонії куріння аборигенів — це стародавній обряд очищення, під час якого старійшини спалюють специфічні місцеві рослини, створюючи густий дим. Дим символізує очищення від негативної енергії, зцілення і захист. Такий обряд зазвичай проводять на початку важливих заходів, при народженні або для вшанування пам’яті.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Фотографи зазнімкували, як політикиня була оповита димом й «очищалася» ним.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

А ще очільниці Єврокомісії показали діджеріду — один із найдавніших духових музичних інструментів у світі, винайдений аборигенами Австралії. Виготовлений він із стовбура евкаліпта.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Фон дер Ляєн цього дня постала у м’ятному однобортному жакеті без ґудзиків та блузці з драпуванням в тон. Верх вона скомбінувала з класичними чорними штанями зі стрілками, чорними щільними панчохами й чорними шкіряними туфлями із металевими пряжками і на стійких підборах.

Урсула фон дер Ляєн і Саманта Мостін / © Associated Press

Аутфіт Урсула завершила акуратним укладанням, ніжним макіяжем, сережками цвяшками і перлинним намистом.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн з’вилася на саміті ЄС у жакеті кольору індиго.

