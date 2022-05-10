Оцініть різницю: "золотий стіл Путіна" vs стіл із зустрічі Джилл Байден та Олени Зеленської

На вихідних до України приїжджала перша леді США Джилл Байден. Дружина президента побувала в Ужгороді, де зустрілася із першою леді нашої країни – Оленою Зеленською.
Про те, як відбулася зустріч перших леді США та України, ми писали ось тут. Вона відбулася у звичайній державній школі №6, особливо привернув увагу стіл, за яким сиділи та розмовляли Джилл Байден та Олена Зеленська.
Це звичайний дерев'яний стіл овальної форми в звичайнісінькому кабінеті. Сиділи перші леді одна навпроти одноЇ, усміхалися і було видно, що цей прийом минув у дуже дружній атмосфері.
А пам'ятайте той "золотий стіл Путіна", за яким кремлівський диктатор приймає світових лідерів. 6-метровий стіл, дизайнером якого є італієць, безумовно, красивий, але ніяк не сприяє близькій та дружній бесіді. Сідаючи за нього на переговорах, диктатор швидше хоче продемонструвати зверхнє ставлення до співрозмовника.
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