Оцініть різницю: "золотий стіл Путіна" vs стіл із зустрічі Джилл Байден та Олени Зеленської

На вихідних до України приїжджала перша леді США Джилл Байден. Дружина президента побувала в Ужгороді, де зустрілася із першою леді нашої країни – Оленою Зеленською.

Про те, як відбулася зустріч перших леді США та України, ми писали ось тут. Вона відбулася у звичайній державній школі №6, особливо привернув увагу стіл, за яким сиділи та розмовляли Джилл Байден та Олена Зеленська.

Джилл Байден та Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Це звичайний дерев'яний стіл овальної форми в звичайнісінькому кабінеті. Сиділи перші леді одна навпроти одноЇ, усміхалися і було видно, що цей прийом минув у дуже дружній атмосфері.

Джилл Байден та Олена Зеленська / Фото: Associated Press

А пам'ятайте той "золотий стіл Путіна", за яким кремлівський диктатор приймає світових лідерів. 6-метровий стіл, дизайнером якого є італієць, безумовно, красивий, але ніяк не сприяє близькій та дружній бесіді. Сідаючи за нього на переговорах, диктатор швидше хоче продемонструвати зверхнє ставлення до співрозмовника.

Стіл Путіна / Фото: Associated Press

Путін та ще один стіл / Фото: Associated Press

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