Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Оцініть різницю: "золотий стіл Путіна" vs стіл із зустрічі Джилл Байден та Олени Зеленської

Дата публікації
Перегляди
6448
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Оцініть різницю: "золотий стіл Путіна" vs стіл із зустрічі Джилл Байден та Олени Зеленської

Джилл Байден та Олена Зеленська / Фото: Associated Press

На вихідних до України приїжджала перша леді США Джилл Байден. Дружина президента побувала в Ужгороді, де зустрілася із першою леді нашої країни – Оленою Зеленською.

Про те, як відбулася зустріч перших леді США та України, ми писали ось тут. Вона відбулася у звичайній державній школі №6, особливо привернув увагу стіл, за яким сиділи та розмовляли Джилл Байден та Олена Зеленська.

Джилл Байден та Олена Зеленська / © Associated Press
Джилл Байден та Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Це звичайний дерев'яний стіл овальної форми в звичайнісінькому кабінеті. Сиділи перші леді одна навпроти одноЇ, усміхалися і було видно, що цей прийом минув у дуже дружній атмосфері.

Джилл Байден та Олена Зеленська / © Associated Press
Джилл Байден та Олена Зеленська / Фото: Associated Press

А пам'ятайте той "золотий стіл Путіна", за яким кремлівський диктатор приймає світових лідерів. 6-метровий стіл, дизайнером якого є італієць, безумовно, красивий, але ніяк не сприяє близькій та дружній бесіді. Сідаючи за нього на переговорах, диктатор швидше хоче продемонструвати зверхнє ставлення до співрозмовника.

Стіл Путіна / © Associated Press
Стіл Путіна / Фото: Associated Press
Путін та ще один стіл / © Associated Press
Путін та ще один стіл / Фото: Associated Press

Читайте також:

Парадоманія: звідки у совєтів і в Путіна взялася любов до парадів та чому в Європі їх не проводять

Парадоманія: звідки у совєтів і в Путіна взялася любов до парадів та чому в Європі їх не проводять
Наступна публікація