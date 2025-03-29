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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1297
Час на прочитання
1 хв

Одягла чорну косуху та кросівки: княгиня Монако Шарлін відвідала захід

Ділове вбрання княгиня проміняла на стильне мотоциклетне.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін

Князь Монако Альбер II та його дружина княгиня Шарлін відкрили Box98 — новий розважальний центр, розташований у колишній будівлі, де зберігалася колекція автомобілів принца Монако (у кінці 1950-х років її почав збирати князь Реньє III).

Фото: Palais Princier de Monaco

Фото: Palais Princier de Monaco

Супроводжували пару на заході племінник Альбера II Луї із дружиною Марі Дюкрюе, а також племінниця Камілли Готтліб. Також серед гостей був помічений молодший брат Шарлін — Гарет Віттсток.

Фото: Palais Princier de Monaco

Фото: Palais Princier de Monaco

Княгиня Шарлін привернула увагу своїм вбранням, оскільки з’явилася на публіці у шкіряній косусі від Emporio Armani.

Фото: Palais Princier de Monaco

Фото: Palais Princier de Monaco

Також того дня на княгині Монако були обтислі скінні-джинси, чорна водолазка та кросівки від Adidas.

Фото: Palais Princier de Monaco

Фото: Palais Princier de Monaco

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін зі своєю дочкою принцесою Габріеллою та сином принцом Жаком / © Getty Images

Княгиня Шарлін зі своєю дочкою принцесою Габріеллою та сином принцом Жаком / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II на передкоронаційному прийомі у Букінгемському палаці / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II на передкоронаційному прийомі у Букінгемському палаці / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Весілля княгині Шарлін та князя Альбера II / © Getty Images

Весілля княгині Шарлін та князя Альбера II / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін, Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін, Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Князь Монако Альбер II та княгиня Шарлін / © Getty Images

Князь Монако Альбер II та княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
1297
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