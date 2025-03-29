Одягла чорну косуху та кросівки: княгиня Монако Шарлін відвідала захід

Княгиня Шарлін

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Князь Монако Альбер II та його дружина княгиня Шарлін відкрили Box98 — новий розважальний центр, розташований у колишній будівлі, де зберігалася колекція автомобілів принца Монако (у кінці 1950-х років її почав збирати князь Реньє III).

Фото: Palais Princier de Monaco

Супроводжували пару на заході племінник Альбера II Луї із дружиною Марі Дюкрюе, а також племінниця Камілли Готтліб. Також серед гостей був помічений молодший брат Шарлін — Гарет Віттсток.

Фото: Palais Princier de Monaco

Княгиня Шарлін привернула увагу своїм вбранням, оскільки з’явилася на публіці у шкіряній косусі від Emporio Armani.

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Фото: Palais Princier de Monaco

Також того дня на княгині Монако були обтислі скінні-джинси, чорна водолазка та кросівки від Adidas.

Фото: Palais Princier de Monaco

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін зі своєю дочкою принцесою Габріеллою та сином принцом Жаком / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II на передкоронаційному прийомі у Букінгемському палаці / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Весілля княгині Шарлін та князя Альбера II / © Getty Images Княгиня Шарлін / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін, Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Князь Монако Альбер II та княгиня Шарлін / © Getty Images Княгиня Шарлін / © Getty Images