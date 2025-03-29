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Одягла чорну косуху та кросівки: княгиня Монако Шарлін відвідала захід
Ділове вбрання княгиня проміняла на стильне мотоциклетне.
Князь Монако Альбер II та його дружина княгиня Шарлін відкрили Box98 — новий розважальний центр, розташований у колишній будівлі, де зберігалася колекція автомобілів принца Монако (у кінці 1950-х років її почав збирати князь Реньє III).
Супроводжували пару на заході племінник Альбера II Луї із дружиною Марі Дюкрюе, а також племінниця Камілли Готтліб. Також серед гостей був помічений молодший брат Шарлін — Гарет Віттсток.
Княгиня Шарлін привернула увагу своїм вбранням, оскільки з’явилася на публіці у шкіряній косусі від Emporio Armani.
Також того дня на княгині Монако були обтислі скінні-джинси, чорна водолазка та кросівки від Adidas.