ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
2 хв

Одягла капелюшок з пір’ям та брошку-реліквію: королева Камілла на зустрічі з президентом та першою леді Німеччини

Британська королівська родина цього тижня приймає президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та першу леді Ельке Бюденбендер у Віндзорському замку. Пара прилетіла до Великої Британії з державним візитом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Королева Камілла та король Чарльз

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Король Великобританії Чарльз III та королева Камілла прийняли президентську пару на офіційній церемонії привітання у місті Віндзор, а потім відбулася процесія карет до Віндзорського замку, також відбувся стрій почесної варти та обід з членами королівської родини.

Король Чарльз у кареті / © Associated Press

Король Чарльз у кареті / © Associated Press

Король Чарльз та президент Німеччини / © Associated Press

Король Чарльз та президент Німеччини / © Associated Press

Королева Камілла образа для появи ефектний та яскравий колір, який вже давно носить у народі назву «королівський синій». На ній було пальто від улюбленого бренду Anna Valentine, оригінальний капелюшок з пір’ям від відомого модиста Philip Treacy, а також свій образ Її Величність доповнила невеликую сумкою з ручкою від бренду Atelier Renard, та замшевими теплими чоботами.

Президент та перша леді Німеччини з королем Чарльзом, королевою Каміллою, принцем Вільямом та принцесою Кейт / © Associated Press

Президент та перша леді Німеччини з королем Чарльзом, королевою Каміллою, принцем Вільямом та принцесою Кейт / © Associated Press

Однак особливу увагу в образі королеви привернула брошка, яку вона одягла на захід, оскільки Камілла обрала прикрасу-реліквію «Брошку принца Альберта» — це коштовність, яку від часів королеви Вікторії носила у подальшому кожна королева Британії.

Королева Камілла та перша леді Німеччини / © Associated Press

Королева Камілла та перша леді Німеччини / © Associated Press

Брошка цінна тим, що є весільним подарунком королеві Вікторії, який вона носила протягом усього свого життя і вважала найулюбленішою прикрасою. Подарував молодій королеві Вікторії її майбутній чоловік принц Альберт 9 лютого 1840 року — за день до весілля.

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Також у синьому кольорі того дня з’явилася на заході принцесса Кейт. Разом із чоловіком принцом Вільямом принцесса Уєльська зустрічала президентське подружжя у аеропорту Гітроу.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Образи королеви Камілли — дружини Чарльза III (20 фото)

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла b rjhjkm Xfhkmp / © Getty Images

Королева Камілла b rjhjkm Xfhkmp / © Getty Images

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла, король Чарльз та імператорське подружжя Японії / © Associated Press

Королева Камілла, король Чарльз та імператорське подружжя Японії / © Associated Press

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз III та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз III та королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
38
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie