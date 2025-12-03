Одягла капелюшок з пір’ям та брошку-реліквію: королева Камілла на зустрічі з президентом та першою леді Німеччини

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Король Великобританії Чарльз III та королева Камілла прийняли президентську пару на офіційній церемонії привітання у місті Віндзор, а потім відбулася процесія карет до Віндзорського замку, також відбувся стрій почесної варти та обід з членами королівської родини.

Король Чарльз у кареті / © Associated Press

Король Чарльз та президент Німеччини / © Associated Press

Королева Камілла образа для появи ефектний та яскравий колір, який вже давно носить у народі назву «королівський синій». На ній було пальто від улюбленого бренду Anna Valentine, оригінальний капелюшок з пір’ям від відомого модиста Philip Treacy, а також свій образ Її Величність доповнила невеликую сумкою з ручкою від бренду Atelier Renard, та замшевими теплими чоботами.

Президент та перша леді Німеччини з королем Чарльзом, королевою Каміллою, принцем Вільямом та принцесою Кейт / © Associated Press

Однак особливу увагу в образі королеви привернула брошка, яку вона одягла на захід, оскільки Камілла обрала прикрасу-реліквію «Брошку принца Альберта» — це коштовність, яку від часів королеви Вікторії носила у подальшому кожна королева Британії.

Королева Камілла та перша леді Німеччини / © Associated Press

Брошка цінна тим, що є весільним подарунком королеві Вікторії, який вона носила протягом усього свого життя і вважала найулюбленішою прикрасою. Подарував молодій королеві Вікторії її майбутній чоловік принц Альберт 9 лютого 1840 року — за день до весілля.

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Також у синьому кольорі того дня з’явилася на заході принцесса Кейт. Разом із чоловіком принцом Вільямом принцесса Уєльська зустрічала президентське подружжя у аеропорту Гітроу.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press