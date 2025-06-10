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Одягла хустку як топ: королева Ранія здивувала вибором літнього аутфіту
Це був модний поворот, на який ніхто не чекав від королівської особи.
Королева Йорданії Ранія давно завоювала статус однієї з найстильніших королев, яка не боїться модних експериментів і дозволяє собі креативніші вбрання, ніж інші представниці королівських сімей. Цього разу Ранія здивувала вибором топа для відпочинку. Вона опублікувала знімок у Instagram, на якому зазнімкована в компанії молодшого сина Хашема.
На фото Ранія та Хашем сидять вдома на літній терасі та насолоджуються теплим сонячним днем. На них сонцезахисні окуляри, а 20-річний принц носить яскраво-червону футболку збірної Йорданії з футболу. Ранія ж поєднала світлу сорочку, в’язану спідницю та яскраву хустку в принт, яку носила як топ, зав’язавши на спині. Цей топ королеви був від бренду Alémais, а його вартість 190 доларів.
Нагадаємо, що хустки останнім часом — головний тренд. Цим простим і красивим аксесуаром модниці прикрашають талію, голову, сумки та шию або носять як Ранія. Нещодавно також гарну блакитну хустку, але від Gucci, продемонструвала акторка Ель Феннінг у Каннах.