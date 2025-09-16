ТСН у соціальних мережах

Одягла найпопулярнішу сукню від бренду Вікторії Бекхем: принцеса Аріана з'явилася в Гаазі

Принцеса разом із батьками та сестрами відвідала відкриття парламенту.

Принцеса Аріана (у синьому) і принцеса Алексія (у баклажановому)

Принцеса Аріана (у синьому) і принцеса Алексія (у баклажановому) / © Getty Images

18-річна принцеса Аріана — наймолодша з трьох доньок короля Віллема-Александра та королеви Максими — з’явилася на державному заході Дні принца (Prinsjesdag) в Гаазі, під час якого її батько виголосив тронну промову й озвучив плани політики нового уряду та бюджет на майбутній рік.

Король Віллем-Александр, королева Максима та їхні доньки / © Getty Images

Король Віллем-Александр, королева Максима та їхні доньки / © Getty Images

Дівчина вирішила одягнути на важливий державний захід довгу синю сукню від бренду Вікторії Бекхем — це найпопулярніша модель дизайнерки, яку неодноразово носила сама Вікторія, а також інші королівські особи та знаменитості.

Принцеса Аріана (у синьому) і принцеса Алексія (у баклажановому) / © Getty Images

Принцеса Аріана (у синьому) і принцеса Алексія (у баклажановому) / © Getty Images

Вбрання виконане з темно-синього креп-сатину, а також прикрашене воланами і рукавами флаттер. Доповнила його принцеса капелюшком від Philip Treacy і прикрасами своєї матері. Також вона носила шкіряні рукавички синього кольору і тримала в руці клатч.

Старші сестри Аріани також відвідали відкриття парламенту. 20-річна Алексія одягла баклажанову сукню від бренду Solace London, в якої один рукав був довгим і трохи розкльошеним, а інший — у вигляді кейпа.

Принцеса Нідерландів Алексія / © Getty Images

Принцеса Нідерландів Алексія / © Getty Images

Старша сестра і спадкоємиця престолу — 21-річна принцеса Катаріна-Амалія — вийшла у світ у вбранні від бренду Taller Marmo трендового відтінку вершкового масла, яке доповнювала кейп-накидка.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

