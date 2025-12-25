- Дата публікації
Одягла особливе пальто: принцеса Кейт із сім’єю була зазнімкована під час різдвяної прогулянки
Принц і принцеса Уельські з трьома дітьми були присутніми сьогодні на різдвяній ранковій службі в церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі.
Принцеса Кетрін вранці на Різдво продемонструвала вишуканий сільський шик, з’явившись у коричневому пальті від Blazé Milano. Це строге пальто вже добре знайоме публіці, востаннє вона одягала його 2021 року перед церквою Святої Марії, що підкреслює її давню відданість повторному використанню ключових речей, а не гонитві за новинками.
Цей образ мав особливе емоційне значення, оскільки це було те саме пальто, яке вона обрала раніше цього року для свого візиту до Королівської лікарні Марсден, що надавало образу відчуття стриманої наступності та стійкості.
Замість того щоб обирати щось нове, Кетрін зробила ставку на продуманий стиль, дозволивши знайомим речам та сенсу вийти на перший план.
Кетрін уклала волосся у свою фірмову вільну хвилясту зачіску, доповнивши макіяж димчастими тінями. Також свій образ Кейт доповнила хусткою на шиї, золотими сережками та капелюхом-пігулкою. Її 10-річна дочка принцеса Шарлотта також одягла бежеве пальто і була взута у балетки. А ось чоловіки сім’ї — принц Вільям, Джордж і Луї були в темно-синіх пальтах, штанях і краватках. Навіть наймолодший — 7-річний Луї — відійшов від традиції носити шорти, як це робив у минулі роки.
Згідно з королівською традицією, хлопчики повинні носити шорти при відвідуванні офіційних заходів до восьми років — звичай, що передається з покоління в покоління і сягає корінням в аристократичні традиції. Але принцу, мабуть, дозволили відійти від традиції трохи раніше.