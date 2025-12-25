Одягла особливе пальто: принцеса Кейт із сім’єю була зазнімкована під час різдвяної прогулянки

Сім’я Уельських на Різдво в Сандрінгемі / © Getty Images

Реклама

Принцеса Кетрін вранці на Різдво продемонструвала вишуканий сільський шик, з’явившись у коричневому пальті від Blazé Milano. Це строге пальто вже добре знайоме публіці, востаннє вона одягала його 2021 року перед церквою Святої Марії, що підкреслює її давню відданість повторному використанню ключових речей, а не гонитві за новинками.

Сім’я Уельських на Різдво в Сандрінгемі / © Associated Press

Цей образ мав особливе емоційне значення, оскільки це було те саме пальто, яке вона обрала раніше цього року для свого візиту до Королівської лікарні Марсден, що надавало образу відчуття стриманої наступності та стійкості.

Сім’я Уельських на Різдво в Сандрінгемі / © Getty Images

Замість того щоб обирати щось нове, Кетрін зробила ставку на продуманий стиль, дозволивши знайомим речам та сенсу вийти на перший план.

Реклама

Кетрін уклала волосся у свою фірмову вільну хвилясту зачіску, доповнивши макіяж димчастими тінями. Також свій образ Кейт доповнила хусткою на шиї, золотими сережками та капелюхом-пігулкою. Її 10-річна дочка принцеса Шарлотта також одягла бежеве пальто і була взута у балетки. А ось чоловіки сім’ї — принц Вільям, Джордж і Луї були в темно-синіх пальтах, штанях і краватках. Навіть наймолодший — 7-річний Луї — відійшов від традиції носити шорти, як це робив у минулі роки.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Згідно з королівською традицією, хлопчики повинні носити шорти при відвідуванні офіційних заходів до восьми років — звичай, що передається з покоління в покоління і сягає корінням в аристократичні традиції. Але принцу, мабуть, дозволили відійти від традиції трохи раніше.