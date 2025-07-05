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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
1 хв

Одягла ретроокуляри та сукню у великий квітковий принт: герцогиня Софі відвідала виставку у Кенті

Яскраве вбрання герцогині з великим принтом привертало увагу і дуже їй личило.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Софі, герцогиня Единбурзька

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

4 липня герцогиня Единбурзька відвідала виставку округу Кент, оскільки є покровителькою Асоціації виставок та сільськогосподарських організацій. Це був її перший візит на захід від 2009 року.

На виставці, яка триватиме до неділі, представлена худоба, сільськогосподарська техніка, а також продукти місцевих виробників.

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Для заходу на свіжому повітрі 60-річна Софі одягла сукню від лондонського бренду Erdem — сукню-сорочку в яскравий квітковий принт. У вбрання були рукави три чверті і спідниця довжиною до кісточок.

Вбрання герцогиня доповнила еспадрильями — популярним взуттям серед принцес і перших леді. Її лаконічна модель була від бренду Penelope Chilvers. Це зручне взуття вона поєднала з оригінальним клатчем-конвертом від бренду Sophie Habsburg і ​​стильними окулярами трохи в ретроестетиці від ще одного знаменитого британського бренду Stella McCartney.

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Нагадаємо, що раніше герцогиня Единбурзька відвідала також Королівську виставку Корнуолла. Захід був організований Королівською сільськогосподарською асоціацією Корнуолла для збору коштів та підтримки сільського господарства та сільських громад. Принц Вільям того дня приєднався до Софі.

Принц Вільям і герцогиня Софі / © Getty Images

Принц Вільям і герцогиня Софі / © Getty Images

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