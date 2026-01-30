- Дата публікації
Одягла шапку і довге пальто: королева Мері продемонструвала два зимові образи на публіці
У данського королівського подружжя видався насичений робочий тиждень.
Королева Мері та король Фредерік X відвідали дві країни з державними візитами — Естонію та Литву.
Під час візиту до Королівського саду Данії в Таллінні королева Мері продемонструвала по-справжньому зимовий аутфіт і навіть одягла шапку, оскільки погода була холодна та сніжна. На королеві було темно-зелене двобортне пальто Harris Wharf London, широкі штани The Fold та сіра шапка-біні на голові, яка анітрохи не зіпсувала королівської зачіски.
Прибувши до Литви королева підібрала до цього ж образу інший головний убір — кавовий берет і шарф йому до тону, коли їхні Величності прибули до центру управління безпілотниками, яким керують добровольці Литовських національних добровольчих сил оборони та члени Литовської стрілецької спілки, у місті Міцкунай.
Також під час візиту до Литви королева демонструвала ще один образ із обідком на голові, пальто та з об’ємним сірим шарфом, коли з королем Фредеріком X вони з’явилися на церемонії привітання біля президентського палацу разом із президентом Литви Гітанасом Науседою та його дружиною Діаною.
Нагадаємо, раніше королева Мері демонструвала, як надихнулася образом принцеси Уельської під час цих поїздок.