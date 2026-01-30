ТСН у соціальних мережах

Суспільство
94
1 хв

Одягла шапку і довге пальто: королева Мері продемонструвала два зимові образи на публіці

У данського королівського подружжя видався насичений робочий тиждень.

Ольга Кузьменко
Королева Мері та король Фредерік X в Естонії

Королева Мері і король Фредерік X в Естонії / © Getty Images

Королева Мері та король Фредерік X відвідали дві країни з державними візитами — Естонію та Литву.

Під час візиту до Королівського саду Данії в Таллінні королева Мері продемонструвала по-справжньому зимовий аутфіт і навіть одягла шапку, оскільки погода була холодна та сніжна. На королеві було темно-зелене двобортне пальто Harris Wharf London, широкі штани The Fold та сіра шапка-біні на голові, яка анітрохи не зіпсувала королівської зачіски.

Королева Мері і король Фредерік X в Естонії / © Getty Images

Королева Мері і король Фредерік X в Естонії / © Getty Images

Прибувши до Литви королева підібрала до цього ж образу інший головний убір — кавовий берет і шарф йому до тону, коли їхні Величності прибули до центру управління безпілотниками, яким керують добровольці Литовських національних добровольчих сил оборони та члени Литовської стрілецької спілки, у місті Міцкунай.

Королева Мері і король Фредерік X у Литві / © Associated Press

Королева Мері і король Фредерік X у Литві / © Associated Press

Також під час візиту до Литви королева демонструвала ще один образ із обідком на голові, пальто та з об’ємним сірим шарфом, коли з королем Фредеріком X вони з’явилися на церемонії привітання біля президентського палацу разом із президентом Литви Гітанасом Науседою та його дружиною Діаною.

Королева Мері і король Фредерік X у Литві / © Associated Press

Королева Мері і король Фредерік X у Литві / © Associated Press

Нагадаємо, раніше королева Мері демонструвала, як надихнулася образом принцеси Уельської під час цих поїздок.

