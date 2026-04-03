Одягла спідничний костюм та підбори: 82-річна королева Сільвія відвідала концерт українських артистів
1 квітня король та королева відвідали концерт «Українська весна» у Стокгольмському концертному залі.
Концерт відкрив європейський фестиваль «Українська весна» та започаткував нову міжнародну співпрацю між музичними установами Швеції та України.
На публічний захід Її Величність королева Сильвія приїхала у світло-сірому спідничному костюмі, до якого підібрала світлу блузку з бантом, а на грудях у неї був прикріплений значок у формі серця у кольорах українського прапора. До образу Сільвія підібрала туфлі на невисоких підборах, зробила зачіску та макіяж. Її чоловік король Карл Густав одягнув синій костюм у поєднанні з білою сорочкою та оливковою краваткою.
Королівське подружжя сфотографувалося з артистами і вийшло на сцену під час заходу. А знімками із заходу поділилися у королівському Instagram.