ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
5128
Час на прочитання
1 хв

Одягла спідничний костюм та підбори: 82-річна королева Сільвія відвідала концерт українських артистів

1 квітня король та королева відвідали концерт «Українська весна» у Стокгольмському концертному залі.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Королева Сільвія

Королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Концерт відкрив європейський фестиваль «Українська весна» та започаткував нову міжнародну співпрацю між музичними установами Швеції та України.

Королева Сільвія та король Карл Густав / © Шведська королівська родина/Instagram

Королева Сільвія та король Карл Густав / © Шведська королівська родина/Instagram

На публічний захід Її Величність королева Сильвія приїхала у світло-сірому спідничному костюмі, до якого підібрала світлу блузку з бантом, а на грудях у неї був прикріплений значок у формі серця у кольорах українського прапора. До образу Сільвія підібрала туфлі на невисоких підборах, зробила зачіску та макіяж. Її чоловік король Карл Густав одягнув синій костюм у поєднанні з білою сорочкою та оливковою краваткою.

Концерт «Українська весна» / © Шведська королівська родина/Instagram

Концерт «Українська весна» / © Шведська королівська родина/Instagram

Королева Сільвія та король Карл Густав / © Шведська королівська родина/Instagram

Королева Сільвія та король Карл Густав / © Шведська королівська родина/Instagram

Королівське подружжя сфотографувалося з артистами і вийшло на сцену під час заходу. А знімками із заходу поділилися у королівському Instagram.

Королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Королева Сільвія / © Шведська королівська родина/Instagram

Концерт «Українська весна» / © Шведська королівська родина/Instagram

Концерт «Українська весна» / © Шведська королівська родина/Instagram

Дата публікації
Кількість переглядів
5128
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie