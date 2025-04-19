Одягла сукню своєї мами-королеви: принцеса Данії Жозефіна обрала особливе вбрання для заходу

Королівська родина Данії / © Getty Images

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Цього тижня королева Данії Маргрете II відсвяткувала свій 85-й день народження в колі сім’ї та друзів у палаці Фреденсборг. Серед присутніх були також її син, його дружина і онуки: король Фредерік, королева Мері, кронпринц Крістіан, принцеса Ізабелла, принц Вінсент і принцеса Жозефіна.

Королівська родина Данії / © Getty Images

На честь її дня народження сім’я завітала на концерт Королівського лейб-гвардійського оркестру у внутрішньому дворі палацу. Перед початком заходу королева Маргрете привітала натовп, що зібрався там, вийшовши на сходи.

14-річна Жозефіна стояла біля своєї бабусі і була того дня у чорній сукні у квітковий принт. Однак ця незвичайна сукня раніше належала її матері королеві Мері.

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Принцеса Жозефіна (ліворуч) та принцеса Ізабелла (праворуч) / © Getty Images

Цю шовкову сукню від бренду Dolce and Gabbana та Мері її придбала ще 2014 року.

Королева Мері у 2014 році (тоді вона ще носила титул принцеси)

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, що Мері — є дуже економною королівською особою, оскільки протягом багатьох років повторно носить речі, зокрема вечірні сукні. Як бачимо, деякі з вбрань вона вже передає донькам.