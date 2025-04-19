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Одягла сукню своєї мами-королеви: принцеса Данії Жозефіна обрала особливе вбрання для заходу
Юна принцеса носила брендову сукню, якій вже близько 11 років.
Цього тижня королева Данії Маргрете II відсвяткувала свій 85-й день народження в колі сім’ї та друзів у палаці Фреденсборг. Серед присутніх були також її син, його дружина і онуки: король Фредерік, королева Мері, кронпринц Крістіан, принцеса Ізабелла, принц Вінсент і принцеса Жозефіна.
На честь її дня народження сім’я завітала на концерт Королівського лейб-гвардійського оркестру у внутрішньому дворі палацу. Перед початком заходу королева Маргрете привітала натовп, що зібрався там, вийшовши на сходи.
14-річна Жозефіна стояла біля своєї бабусі і була того дня у чорній сукні у квітковий принт. Однак ця незвичайна сукня раніше належала її матері королеві Мері.
Цю шовкову сукню від бренду Dolce and Gabbana та Мері її придбала ще 2014 року.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, що Мері — є дуже економною королівською особою, оскільки протягом багатьох років повторно носить речі, зокрема вечірні сукні. Як бачимо, деякі з вбрань вона вже передає донькам.