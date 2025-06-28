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Одягла сукню з конваліями: вагітна Беатріче Борромео з'явилася на показі Dior
27 червня вона відвідала показ чоловічої колекції Dior сезону весна-літо 2026 року, що відбувся в межах Паризького тижня моди.
У світ Беатріче Борромео вийшла рівно через місяць після офіційного оголошення про її третю вагітність. Показ вона відвідала, оскільки протягом багатьох років є послом бренду. З цієї нагоди 39-річна Беатріче одягла довгу білу сукню від Dior, прикрашену принтом з конвалії, яка була виконана у вигляді сорочки і мала пояс-зав’язку. Вбрання ідеально підкреслювало її живіт, а також було стриманим та елегантним.
Образ представниця монакської князівської родини доповнила сумкою Lady Dior темно-синього кольору, а також милими та лаконічними балетками з бантиками. Волосся Беатріче уклала в елегантну зачіску, одягла сережки з діамантами та смарагдами, а також золотий годинник.
Нагадаємо, що Беатріче — дружина П’єра Казірагі — онука знаменитої княгині Монако Грейс, яку більшість знають під ім’ям Грейс Келлі. Його мати принцеса Кароліна Ґрімальді, а дядько — нинішній князь Монако Альбер II.
Для П’єра та Беатріче це буде вже третя дитина, адже також у шлюбі вони виховують двох синів — Стефано та Франческо.