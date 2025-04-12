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Одягла улюблену спідницю: королева Мері захопила вбрання на святкуванні дня народження доньки
У понеділок, 21 квітня, принцесі Ізабеллі Данській виповниться 18 років, проте святкування її повноліття розпочалися набагато раніше.
У п’ятницю, 11 квітня, Ізабелла та її родина — мама королева Мері, батько король Фредерік, брат принц Вінсент та сестра принцеса Жозефіна відвідали святкові заходи у місті Орхусі. Але якщо іменинниця прийшла на захід у штанному костюмі небесно-блакитного кольору, то її мама вирішила одягнути улюблену спідницю-олівець від бренду Emilia Wickstead.
Також на 53-річній Мері була бежева блуза від BOSS та лаконічні бежеві туфлі. Гламура образу додавали прикраси з аквамаринами та діамантами.
Щоб не замерзнути на вулиці Мері доповнила лук білим пальтом на затин від бренду JOSEPH, яке носила з поясом.
Цю спідницю Мері вже вдягала неодноразово. Також на королеві можна було побачити її минулого року під час державного візиту до Норвегії. Ось тільки тоді вона поєднала її з блакитною ніжною блузою.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, що Мері — дуже економна королівська особа, оскільки протягом багатьох років повторно носить речі, зокрема вечірні сукні. Деякі вбрання вона вже передає своїм донькам.