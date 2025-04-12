Одягла улюблену спідницю: королева Мері захопила вбрання на святкуванні дня народження доньки

Королева Мері / © Getty Images

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У п’ятницю, 11 квітня, Ізабелла та її родина — мама королева Мері, батько король Фредерік, брат принц Вінсент та сестра принцеса Жозефіна відвідали святкові заходи у місті Орхусі. Але якщо іменинниця прийшла на захід у штанному костюмі небесно-блакитного кольору, то її мама вирішила одягнути улюблену спідницю-олівець від бренду Emilia Wickstead.

Також на 53-річній Мері була бежева блуза від BOSS та лаконічні бежеві туфлі. Гламура образу додавали прикраси з аквамаринами та діамантами.

Королева Мері / © Getty Images

Щоб не замерзнути на вулиці Мері доповнила лук білим пальтом на затин від бренду JOSEPH, яке носила з поясом.

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Королівська родина Данії / © Getty Images

Цю спідницю Мері вже вдягала неодноразово. Також на королеві можна було побачити її минулого року під час державного візиту до Норвегії. Ось тільки тоді вона поєднала її з блакитною ніжною блузою.

Королева Мері з чоловіком у Норвегії, 2024 рік / © Getty Images

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, що Мері — дуже економна королівська особа, оскільки протягом багатьох років повторно носить речі, зокрема вечірні сукні. Деякі вбрання вона вже передає своїм донькам.

Кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік з королевою Маргрете II / © Getty Images Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / © Getty Images Кронпринцеса Мері та її син принц Крістіан / © Getty Images Кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / © Getty Images Кронпринцеса Мері / © Getty Images