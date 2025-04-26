Одягла улюблений бренд: Джилл Байден прийшла прощатися з Папою у костюмі з гламурними ґудзиками

Джилл Байден / © Getty Images

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Байден з'явилася на жалобному заході в костюмі від Модного дому Schiaparelli, який включав сукню з прямою спідницею, що закриває коліна, а також жакет з довгими рукавами, асиметричним подолом та красивими гламурними золотими ґудзиками з камінням.

Також Джилл Байден доповнила вбрання чорними колготками, туфлями-човниками на підборах та клатчем із текстурованої шкіри. Своє світле волосся вона покрила мереживною мантильєю і завершила ансамбль золотими прикрасами, окулярами на очах та макіяжем.

Джилл та Джо Байден / © Associated Press

Цей костюм виконаний в улюбленому для Байден фасоні. Таких у колишньої першої леді декілька й у різних кольорах. Нижче пропонуємо подивитись, як такий фасон костюма вона стабілізувала раніше.

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© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press

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