Одягла улюблений бренд: Джилл Байден прийшла прощатися з Папою у костюмі з гламурними ґудзиками

Байден з'явилася на жалобному заході в костюмі від Модного дому Schiaparelli, який включав сукню з прямою спідницею, що закриває коліна, а також жакет з довгими рукавами, асиметричним подолом та красивими гламурними золотими ґудзиками з камінням.
Також Джилл Байден доповнила вбрання чорними колготками, туфлями-човниками на підборах та клатчем із текстурованої шкіри. Своє світле волосся вона покрила мереживною мантильєю і завершила ансамбль золотими прикрасами, окулярами на очах та макіяжем.
Цей костюм виконаний в улюбленому для Байден фасоні. Таких у колишньої першої леді декілька й у різних кольорах. Нижче пропонуємо подивитись, як такий фасон костюма вона стабілізувала раніше.