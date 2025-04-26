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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
479
Час на прочитання
1 хв

Одягла улюблений бренд: Джилл Байден прийшла прощатися з Папою у костюмі з гламурними ґудзиками

Колишня перша леді США – 73-річна Джилл Байден – разом зі своїм чоловіком Джо Байденом відвідала прощання з Папою Римським. Жінка залишилася вірною своєму стилю та смаку навіть у такий день.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джилл Байден

Джилл Байден / © Getty Images

Байден з'явилася на жалобному заході в костюмі від Модного дому Schiaparelli, який включав сукню з прямою спідницею, що закриває коліна, а також жакет з довгими рукавами, асиметричним подолом та красивими гламурними золотими ґудзиками з камінням.

Також Джилл Байден доповнила вбрання чорними колготками, туфлями-човниками на підборах та клатчем із текстурованої шкіри. Своє світле волосся вона покрила мереживною мантильєю і завершила ансамбль золотими прикрасами, окулярами на очах та макіяжем.

Джилл та Джо Байден / © Associated Press

Джилл та Джо Байден / © Associated Press

Цей костюм виконаний в улюбленому для Байден фасоні. Таких у колишньої першої леді декілька й у різних кольорах. Нижче пропонуємо подивитись, як такий фасон костюма вона стабілізувала раніше.

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

Джилл и Джо Байден / © Associated Press

Джилл и Джо Байден / © Associated Press

Джо і Джилл Байдени / © Associated Press

Джо і Джилл Байдени / © Associated Press

Джо и Джилл Байден / © Associated Press

Джо и Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден и королева Летиция / © Associated Press

Джилл Байден и королева Летиция / © Associated Press

Джилл Байден и королева Летиция / © Getty Images

Джилл Байден и королева Летиция / © Getty Images

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл и Джо Байдены / © Associated Press

Джилл и Джо Байдены / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл и Джо Байден / © Getty Images

Джилл и Джо Байден / © Getty Images

Джилл Байден в 2021 году / © Associated Press

Джилл Байден в 2021 году / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл и Джо Байден / © Associated Press

Джилл и Джо Байден / © Associated Press

Джо и Джилл Байден / © Associated Press

Джо и Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден и Юко Кисида / © Associated Press

Джилл Байден и Юко Кисида / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Getty Images

Джилл Байден / © Getty Images

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

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