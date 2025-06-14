Одягла вбрання матері: принцеса Швеції Естель зачарувала образом на хрестинах сестри

Принцеса Швеції Естель / © Getty Images

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Юна королівська особа, первісток кронпринцеси Вікторії, стала однією з хрещених мама для маленької дочки принца Карла Філіпа та принцеси Софії — принцеси Інес.

Принцеса Швеції Естель / © Getty Images

На заході, на якому зібралася вся королівська родина, Естель з’явилася в костюмі пастельного кольору від бренду Ida Sjöstedt, який включав блузу з рукавами флаттер та спідницю довжини міді. Вбрання було повністю прикрашене білими маленькими квітами.

Принцеса Швеції Естель / © Getty Images

Вбрання принцеса носила у поєднанні з балетками, лаконічною зачіскою та сережками-цвяшками.

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Раніше це вбрання належало матері Естель — кронпринцесі Вікторії. Вона носила цей костюм 2024 року на одній зі своїх робочих зустрічей.

Нагадаємо, що раніше дівчинка вже одягала вбрання матері. Якось вона потрапила під приціл папараці дорогою до Дроттнінгхольмського театру в зеленій сукні бренду H&M, раніше вона належала її матері. Для Естель тоді, мабуть, сукню вкоротили та підігнали по фігурі.