Одягла вбрання улюбленого кольору: королева Іспанії Летиція в лаконічній та елегантній сукні вийшла в світ
У багатьох цей образ королеви викликав почуття дежавю.
Королева Іспанії — 53-річна Летиція — відвідала конференцію, присвячену психічному здоров’ю, яка проводилася з нагоди Всесвітнього дня психічного здоров’я. Для цього заходу Її Величність обрала сукню міді з рукавами-накидками та оригінальним розрізом спереду на спідниці, розроблену Адольфо Домінгесом. У такий спосіб Летиція вкотре продемонструвала, що має улюблений колір і що не нехтує ним.
Сукня поєднувала в собі чисті лінії та архітектурний крій, а також мінімалізм і простоту. Вбрання королева доповнила також червоним клатчем і зручними туфлями з квадратними підборами та відкритою п’ятою. Для Летиції такий формат взуття є дуже важливим, оскільки у неї є проблеми зі здоров’ям, через які вона торік не могла носити підбори.
Але що цікаво, сукня королеви є копією вбрання її доньки принцеси Леонор, яке та носила 2023 року. Ось тільки спадкоємиця престолу обрала вбрання зеленого кольору.