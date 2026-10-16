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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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93
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Одягли фартухи і почали готувати: Меган і Гаррі під час першого публічного виходу показали майстер-клас

Учора принц Гаррі та Меган Маркл відвідали організацію Epic Partners у Ноттінгемі під час свого першого публічного заходу після повернення до Великої Британії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган та Гаррі

Меган та Гаррі / © Associated Press

Герцог та герцогиня Сассекські провели другу половину дня в Ноттінгемі, де відвідали благодійні організації Community Recording Studio (CRS), Himmah Hub та Epic Partners, а також привітали прихильників та доброзичливців. Цей візит мав особисте значення для пари, оскільки Ноттінгем — це місто, яке вони вперше відвідали разом після оголошення про заручини у листопаді 2017 року.

Меган і Гаррі в Ноттінгемі / © Getty Images

Меган і Гаррі в Ноттінгемі / © Getty Images

На питання про те, як вона ставиться до повернення до Великої Британії (пара переїхала туди в серпні на тривалий період), Меган просто відповіла одному з доброзичливців: "Чудово повернутися".

Меган возз'єдналася з деякими жінками, яким вона надавала підтримку, у громадській кухні Hubb Community Kitchen, групі, яка зібралася разом, щоб готувати їжу для своєї спільноти після того, як вони були змушені залишити свої будинки через руйнівну пожежу в вежі Гренфелл 2017 року, пише People.

Меган і Гаррі в Ноттінгемі / © Associated Press

Меган і Гаррі в Ноттінгемі / © Associated Press

Меган і Гаррі в Ноттінгемі / © Associated Press

Меган і Гаррі в Ноттінгемі / © Associated Press

Меган і Гаррі в Ноттінгемі / © Associated Press

Меган і Гаррі в Ноттінгемі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Герцогиня Сассекська вигукнула: "Як давно ми не бачилися!", обіймаючи кожну з жінок на кухні.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Разом із Гаррі вони активно працювали на кухні і допомагали готувати їжу під час свого перебування там.

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Візит вийшов дуже насиченим, а публіка, схоже, тепло вітала пару.

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