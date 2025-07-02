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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1538
Час на прочитання
1 хв

Одягнулася в унісон з Каміллою: принцеса Анна сходила на садову вечірку в Единбурзі

Королівська принцеса Анна відвідала садову вечірку короля Чарльза в палаці Голірудгаус в Единбурзі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Король і королева відвідують Шотландію, щоб відсвяткувати Королівський тиждень.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Також відбулася садова вечірка, на яку завітала і принцеса Анна. 74-річна королівська принцеса вийшла на публіку в синьому короткому жакеті з золотими гудзиками, сукні довжини міді з квітковим принтом, доповнивши образ відповідним капелюхом з пір’ям і перлиною намиста з двох ниток на шиї та синім камінням. Також Анна наділа сережки з сапфірами, зробила свою улюблену зачіску «вулик», прикріпила брошку до жакету і зробила макіяж. Вона була в синіх рукавичках і тримала в руці маленьку чорну шкіряну сумку, яка підходила до туфлів на невисоких підборах.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Відомо, що принцеса Анна залишиться в Шотландії зі своїм братом і невісткою протягом наступних двох днів, оскільки в неї заплановано ще кілька заходів.

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