Один аксесуар на двох: Сара Йоркська прийшла на вечірку з клатчем своєї дочки – принцеси Беатріс

Один аксесуар на двох: Сара Йоркська прийшла на вечірку з клатчем своєї дочки – принцеси Беатріс

Минулого тижня Сара Йоркська відвідала вечірку Джоан Коллінз, яку відома акторка організувала у лондонському готелі Claridge's.

Сара була серед запрошених зірок. На паті вона приїхала в чорній лаконічній сукні з брошкою на талії та з прозорими рукавами, підібравши до неї чорні замшеві туфлі на прихованій платформі та підборах. В руках герцогині був чорний клатч, на зап'ясті — годинник і браслет, на шиї — ланцюжок, а у вухах — сережки-висячки. Сара зробила макіяж з акцентом на очі і заколола частину волосся шпилькою ззаду.

Сара Йоркська / Getty Images

Схоже, цей чорний клатч Сара запозичила в гардеробі своєї старшої дочки - принцеси Беатріс. З ним принцеса Йоркська відвідувала вечірку Vogue and Tiffany & Co у клубі Аннабель після церемонії нагородження EE British Academy Film Awards у Королівському Альберт-Холі 18 лютого 2018 року у Лондоні. Втім, навіть якщо Беатріс і позичила мамі клатч – це зовсім не дивно, оскільки у них дуже теплі стосунки.

Принцеса Беатріс із цим самим клатчем / Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми розповідали, як Сара Йоркська та принцеса Беатріс носили золотий бант на сукнях а різні роки та на різних сукнях, зрозуміло.

Сара Йоркська та її старша дочка принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо / Associated Press

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