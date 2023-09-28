Один костюм — два різні образи: принцеса Уельська захопила новим аутфітом

Цими днями принцеса Уельська відвідувала текстильну фабрику, яка колись належала її предкам. На публіці Кейт продемонструвала, як дбайливо вона ставиться до речей.

Кетрін приїхала до сімейної текстильної фабрики AW Hainsworth у Лідсі у темно-зеленому штанному костюмі Burberry, білій блузці та туфлях-човниках Gianvito Rossi. Однак у цьому костюмі ми вже бачили принцесу раніше.

Принц та принцеса Уельські, кронпринц Хокон та кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Саме в ньому Кейт була, коли вітала спадкового принца Норвегії Хокона та його дружину принцесу Метте-Маріт у Віндзорському замку разом із принцом Вільямом у березні 2023 року. Того разу костюм Кетрін поєднувала із смарагдовою сорочкою з краваткою, а для нового виходу освіжила його білою блузкою, сережками та золотим намистом у вигляді ланцюга.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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Принцеса не вперше демонструє, що сміливо носить вбрання зі старих колекцій, які є в її гардеробі, наслідуючи приклад свого тестя – короля Чарльза III.

Нагадаємо, раніше ми розповідали вам, чому король Чарльз III носить старі речі.

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