Один лікар на двох: у Мережі обговорюють "нове" обличчя коханки Путіна — Аліни Кабаєвої

Один лікар на двох: у Мережі обговорюють "нове" обличчя коханки Путіна — Аліни Кабаєвої

Олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва, якій уже багато років приписують роман, а іноді й офіційний шлюб із Володимиром Путіним, відвідала тренувальні збори у Сочі, організовані її благодійним фондом.

Після того як новина і відеосюжет про благодійний захід і появу на ньому самої Аліни Кабаєвої були опубліковані в російській пресі, під нею почали з'являтися коментарі, в яких обговорювалася її зовнішність, передбачуваної коханої кремлівського диктатора, що дуже змінилася останнім часом. Коментарі переважно невтішного змісту:

Аліна Кабаєва

"На першій фотці лякає подібність із найтемнішим";

"Один лікар на двох";

"Че даремно ботоксу пропадати, його від пукіна стільки залишається, що на всю зграю вистачає";

Аліна Кабаєва

"Що у неї з обличчям? Скрізь якийсь дивний вираз, ніби у неї запор";

"Монобров заговорила";

"Той випадок, коли ботокс точно не творить дива";

Аліна Кабаєва

"Мати-цариця виповзла";

"З губною помадою а-ля "лихі 90-ті";

"Ооо так, дуже важлива інфа від цієї наколотої ботоксом тітки з помадою, що потріскалася, фу, як і її старий хрін чоловік";

"З наказом, як гімнасткам після закінчення кар'єри не залишитися без грошей і привернути до себе увагу старого шизофреніка, щоби забезпечував і просунув у думу".

Аліна Кабаєва

Одразу видно, що олімпійську чемпіонку, благодійницюа, видавця та патріотку, яка вже постраждала від усіх можливих санкцій, Кабаєву в Росії люблять.

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