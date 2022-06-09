Один лікар на двох: у Мережі обговорюють "нове" обличчя коханки Путіна — Аліни Кабаєвої

Олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва, якій уже багато років приписують роман, а іноді й офіційний шлюб із Володимиром Путіним, відвідала тренувальні збори у Сочі, організовані її благодійним фондом.
Після того як новина і відеосюжет про благодійний захід і появу на ньому самої Аліни Кабаєвої були опубліковані в російській пресі, під нею почали з'являтися коментарі, в яких обговорювалася її зовнішність, передбачуваної коханої кремлівського диктатора, що дуже змінилася останнім часом. Коментарі переважно невтішного змісту:
"На першій фотці лякає подібність із найтемнішим";
"Один лікар на двох";
"Че даремно ботоксу пропадати, його від пукіна стільки залишається, що на всю зграю вистачає";
"Що у неї з обличчям? Скрізь якийсь дивний вираз, ніби у неї запор";
"Монобров заговорила";
"Той випадок, коли ботокс точно не творить дива";
"Мати-цариця виповзла";
"З губною помадою а-ля "лихі 90-ті";
"Ооо так, дуже важлива інфа від цієї наколотої ботоксом тітки з помадою, що потріскалася, фу, як і її старий хрін чоловік";
"З наказом, як гімнасткам після закінчення кар'єри не залишитися без грошей і привернути до себе увагу старого шизофреніка, щоби забезпечував і просунув у думу".
Одразу видно, що олімпійську чемпіонку, благодійницюа, видавця та патріотку, яка вже постраждала від усіх можливих санкцій, Кабаєву в Росії люблять.
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