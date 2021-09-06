Один за інший яскравіший: королева Максима продемонструвала новий аутфіт на публіці

Один за інший яскравіший: королева Максима продемонструвала новий аутфіт на публіці

Король і королева Нідерландів активно включилися в роботу з початком нового осіннього сезону.

Королева-консорт Максима і її чоловік король Віллем-Олександр разом зі старшою дочкою і спадкоємицею принцесою Катариною-Амалією відвідали автодром Зандвоорт. Там триває 13-й етап Формули-1 в сезоні 2021 року гран-прі Нідерландів.

Королева Максима і король Віллем-Олександр і їхня дочка Катаріна-Амалія / Getty Images

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Судячи з легкої сукні королеви Максими, погода була чудовою. На Її Величності була помаранчева сукня з принтом і взуття на платформі, а також накинутий помаранчевий шарф на шиї. Королева була в масці, в сонцезахисних окулярах, а з прикрас одягла кілька браслетів і сережки у вухах.

Король був одягнений в костюм і світло-блакитну сорочку, а їхня дочка була в червоному подовженому жакеті, під яким мерехтіла блузка зі стразами. 17-річна дівчина теж була в масці, а біляве волосся розпустила.

Королева Максима і король Віллем-Олександр / Getty Images

Також королівське подружжя відвідало відкриття культурного центру Amare в Гаазі. Там королева Максима з'явилася в іншій яскравій сукні кольору морської хвилі і босоніжках на шпильках.

Королева Максима і король Віллем-Олександр / Getty Images

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Королева Нідерландів Максима (21 фото)

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