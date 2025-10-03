ТСН у соціальних мережах

Суспільство
449
1 хв

Одкровення перукаря принцеси Діани: він розповів, що дружина Чарльза просила таємно приносити до палацу

Принцеса Уельська Діана завжди мала добрі взаємини з багатьма людьми, з якими вона співпрацювала протягом часу, проведеного в королівській родині.

Ольга Кузьменко
Принцеса Діана

Принцеса Діана / © Getty Images

Якось Діана попросила свого перукаря пронести один предмет до палацу і зробити це таємно, щоб про це ніхто не дізнався.

Принцеса звернулася до Річарда Далтона, який відповідав за її зачіски від 1981-го до 1990 року, з проханням таємно принести їй до Кенсінгтонського палацу таблоїди, щоб вона могла їх прочитати.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Містер Далтон поділився цим спогадом із журналом People.

«Один з перукарів проніс їх контрабандою. Вона завжди казала: „Річарде, можеш принести їх мені?“ — згадує Річард Далтон, але він не міг задовольнити прохання принцеси.

За його словами, одна з чуток у таблоїдах, яка найбільше бентежила Діану, стосувалася того, хто є батьком її молодшого сина, принца Гаррі.

«Вони завжди продовжували міркувати: „Чарльз — батько Гаррі?“, — говорить перукар принцеси про здогадки в таблоїдах навколо тоді ще принца Чарльза (майбутнього короля). — Звісно, він батько». І розповів цікавий факт про сім’ю Спенсерів.

Принцеса Діана і Принц Чарльз з дітьми / © Associated Press

Принцеса Діана і Принц Чарльз з дітьми / © Associated Press

«Коли я стриг брата Діани, Чарльза Спенсера, його волосся було яскраво-рудим. У леді Сари теж було руде волосся. У Спенсерів було дуже виразне руде волосся. Але на той час я не міг собі дозволити сказати: „Привіт, у Чарльза Спенсера було руде волосся“, — розповів перукар.

