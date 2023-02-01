Одкровення Діани: оприлюднено листи принцеси Уельської під час розлучення з Чарльзом

Принц Чарльз та принцеса Діана були одружені від 1981 до 1996 року.

Не секрет, що принцеса Діана багато пережила в цьому шлюбі і ще більше під час свого сумного розлучення з Чарльзом. Найскладніші епізоди свого життя принцеса Уельська записувала на папері.

Найчастіше Діана писала листи своїм друзям С'юзі та Тареку Кассемам. Подружжя розповіло Daily Mail, що вирішило продати ці листи, бо "володіння документами — це велика відповідальність", яку вони не хотіли перекладати на своїх дітей, цитує видання Hello!

Всього на продаж виставлено 32 листи та листівки. Касеми зберегли деякі зі своїх особистих і конфіденційних листів. Листи продаватимуться окремо, а виручені кошти будуть передані благодійним організаціям, які підтримувала Діана.

Принц Чарльз та принцеса Діана / Фото: Associated Press

У цих листах принцеса часто писала про те, наскільки вона нещасна. "Якби я рік тому знала, що мені доведеться пережити це розлучення, я б ніколи не погодилася. Це відчайдушно і потворно", — писала Діана 1996-го.

Того ж року принцеса розповіла про своє рішення скасувати поїздку в оперу через напруження, спричинене розлученням. Діана написала: "У мене дуже важкий час, тиск серйозний і йде від усіх боків. Іноді занадто важко тримати голову високо, і сьогодні я стою на колінах і просто хочу, щоб це розлучення відбулося, оскільки можлива ціна величезна".

До свого розлучення з Чарльзом Діана розповіла про їхній розрив під час свого сумнозвісного інтерв'ю на програмі "Панорама" на BBC з Мартіном Баширом 1995 року. Тоді журналіст запитав королівську особу: "Ви б хотіли розлучитися?". "Ні, це не моє бажання", — відповіла вона. Після виходу цього інтерв'ю королева Єлизавета II порекомендувала Чарльзу та Діані розлучитися і Букінгемський палац підтвердив, що пара планує це зробити.

Принцеса Діана та Мартін Башир, інтерв'ю "Панорамі", 1995 рік / Фото: Getty Images

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